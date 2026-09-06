Tigres vs Santos en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 6 de septiembre a las 18:06 horas por FOX One y Tubi.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Santos.

Tigres vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tigres vs Santos podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 18:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Tigres y Santos en la Liga Femenil BBVA?

Tigres suma 15 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es primer lugar del Grupo A.

Santos tiene 6 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A femenil.