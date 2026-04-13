Necaxa vs Tigres será uno de los partidos que se jugarán el sábado 18 de abril en la Jornada 15 del Clausura 2026. Pronóstico 1-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Tigres: Pronóstico del partido de la jornada 15 de la Liga MX
El pronóstico para este Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 de la Liga MX es una victoria contundente de los felinos con marcador de 1-3.
- Pronóstico: Necaxa 1-3 Tigres
Necaxa vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Tigres, que se jugará en la Jornada 15 de Liga MX.
Necaxa
- Portero: E. Unsain
- Defensas: A. Peña, R. Martinez, C. Calderón, R. Monreal, E. Lara
- Mediocampistas: K. Gutierrez, D. Leyva, A. Almendra
- Delanteros: J. Ruiz, T. Badaloni
Tigres
- Portero: N. Guzmán.
- Defensas: J. Garza, Joaquim, R. Guerrero, J. Angulo
- Mediocampistas: F. Gorriaran, C. Araujo, J. Brunetta, O. Herrera
- Delanteros: Á. Correa, R. Aguirre
Necaxa vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Necaxa vs Tigres se jugará el sábado 18 de abril a las 17 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX. Será transmitido por ViX.
- Partido: Necaxa vs Tigres
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Necaxa y Tigres a la Jornada 15 de la Liga MX?
Necaxa viene de perder ante Querétaro en la Jornada 14, lo que deja al equipo hidrocálido en la posición 12 de la tabla general.
Por su parte, Tigres le ganó en casa a Chivas, lo que le permitió mantenerse en la zona de Liguilla y ocupar el sexto puesto.