Necaxa vs Tigres será uno de los partidos que se jugarán el sábado 18 de abril en la Jornada 15 del Clausura 2026. Pronóstico 1-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Tigres: Pronóstico del partido de la jornada 15 de la Liga MX

El pronóstico para este Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 de la Liga MX es una victoria contundente de los felinos con marcador de 1-3.

Pronóstico: Necaxa 1-3 Tigres

Tigres luce favorito ante Necaxa (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Necaxa vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Tigres, que se jugará en la Jornada 15 de Liga MX.

Necaxa

Portero: E. Unsain

Defensas: A. Peña, R. Martinez, C. Calderón, R. Monreal, E. Lara

Mediocampistas: K. Gutierrez, D. Leyva, A. Almendra

Delanteros: J. Ruiz, T. Badaloni

Tigres

Portero: N. Guzmán.

Defensas: J. Garza, Joaquim, R. Guerrero, J. Angulo

Mediocampistas: F. Gorriaran, C. Araujo, J. Brunetta, O. Herrera

Delanteros: Á. Correa, R. Aguirre

Necaxa vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Necaxa vs Tigres se jugará el sábado 18 de abril a las 17 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX. Será transmitido por ViX.

Partido: Necaxa vs Tigres

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Necaxa y Tigres a la Jornada 15 de la Liga MX?

Necaxa viene de perder ante Querétaro en la Jornada 14, lo que deja al equipo hidrocálido en la posición 12 de la tabla general.

Por su parte, Tigres le ganó en casa a Chivas, lo que le permitió mantenerse en la zona de Liguilla y ocupar el sexto puesto.