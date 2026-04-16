Se jugó el Seattle Sounders vs Tigres y se consumó el pase a semifinales del equipo regiomontano. La U de Nuevo León perdió 2-1 en el Lumen Field, pero en el marcador global se impuso 2-3 para colocarse en la siguiente ronda de la Concachampions 2026.

Marcador final: Seattle Sounders 3-1 Tigres

Marcador global: Tigres 3-3 Seattle Sounders

¿Cómo fue el partido Seattle Sounders vs Tigres, en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions?

Con la necesidad de remontar el marcador global, Seattle Sounders salió a proponer el juego y se adelantó en el marcador con gol de Albert Rusnak, pero luego vino el empate de Tigres por conducto de Joaquim.

El no haber anotado gol de visitante en la ida le jugó en contra a Seattle Sounders porque ya no pudo reponerse de la desventaja. Tigres sufrió, pero se quedó con el pase.

Así fueron los momentos claves del partido Seattle Sounders vs Tigres:

Minuto 11: Gol de Albert Rusnak (Seattle Sounders)

Minuto 31: Gol de Joaquim (Tigres)

Minuto 48: Gol de Danny Musovsky (Seattle Sounders)

Minuto 82: Gol de Albert Rusnak (Seattle Sounders)

Tigres está en semifinales de la Concachampions y va por la Liguilla del Clausura 2026

Tigres selló su boleto a las semifinales de la Concachampions y ahora, se encamina en la búsqueda de un buen cierre en el torneo local que le permita meterse a la Liguilla por el título del Clausura 2026 en la Liga MX.

Tigres deberá cambiar el chip, olvidarse por ahora de la Concachampions y enfocarse en la lucha por la Liguilla del Clausura 2026 toda vez que es sexto general con 20 puntos, pero una derrota este fin de semana, junto con una combinación de resultados, podría dejarlo fuera de zona de calificación.

El gol de visitante fue clave para Tigres en Seattle (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres? El fin de semana juega en Liga MX

Tigres vuelve a la actividad el próximo fin de semana, concretamente el día sábado 18 de abril, cuando visite a Necaxa por la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX.

Es importante resaltar la importancia de este juego para Tigres para conseguir el objetivo de ser uno de los invitados a la Liguilla por el título de la Liga MX.