La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX cerró con el empate sin goles entre Querétaro y Pachuca. Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

  1. Chivas | 12 puntos
  2. Cruz Azul | 9 puntos
  3. Atlas | 9 puntos
  4. Pumas | 8 puntos
  5. Toluca | 8 puntos
  6. Rayados | 7 puntos
  7. Tigres | 7 puntos
  8. Tijuana | 6 puntos
  9. América | 5 puntos
  10. Pachuca | 5 puntos
  11. San Luis | 4 puntos
  12. FC Juárez | 4 puntos
  13. León | 4 puntos
  14. Puebla | 4 puntos
  15. Necaxa | 3 puntos
  16. Querétaro | 1 puntos
  17. Santos | 1 punto
  18. Mazatlán | 0 puntos
La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 30 de enero con con las victorias de Pumas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4:

  1. Puebla 0-0 Toluca
  2. Pumas 4-0 Santos
  3. FC Juárez 3-4 Cruz Azul
  4. America 2-0 Necaxa
  5. Atlas 1-0 Mazatlán
  6. San Luis 2-3 Chivas
  7. Rayados 2-2 Tijuana
  8. León 1-2 Tigres
  9. Querétaro 0-0 Pachuca

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 6 de febrero con cuatro partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:

Viernes 6 de febrero

  • Tigres vs Santos | 19 horas
  • Necaxa vs San Luis | 19 horas
  • Tijuana vs Puebla| 21 horas
  • Mazatlán vs Chivas | 21:06 horas

Sábado 7 de febrero

  • Querétaro vs León | 17 horas
  • Toluca vs Cruz Azul | 17 horas
  • Atlas vs Pumas | 19 horas
  • Pachuca vs FC Juárez | 19 horas
  • América vs Rayados | 21 horas