La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX cerró con el empate sin goles entre Querétaro y Pachuca. Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

Chivas | 12 puntos Cruz Azul | 9 puntos Atlas | 9 puntos Pumas | 8 puntos Toluca | 8 puntos Rayados | 7 puntos Tigres | 7 puntos Tijuana | 6 puntos América | 5 puntos Pachuca | 5 puntos San Luis | 4 puntos FC Juárez | 4 puntos León | 4 puntos Puebla | 4 puntos Necaxa | 3 puntos Querétaro | 1 puntos Santos | 1 punto Mazatlán | 0 puntos

Jornada 4 de Liga MX (@LigaBBVAMX)

Tabla de posiciones de la Liga MX: Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026

La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 30 de enero con con las victorias de Pumas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil:

Puebla 0-0 Toluca Pumas 4-0 Santos FC Juárez 3-4 Cruz Azul America 2-0 Necaxa Atlas 1-0 Mazatlán San Luis 2-3 Chivas Rayados 2-2 Tijuana León 1-2 Tigres Querétaro 0-0 Pachuca

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 6 de febrero con cuatro partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:

Viernes 6 de febrero

Tigres vs Santos | 19 horas

Necaxa vs San Luis | 19 horas

Tijuana vs Puebla| 21 horas

Mazatlán vs Chivas | 21:06 horas

Sábado 7 de febrero