La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX cerró con el empate sin goles entre Querétaro y Pachuca. Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.
- Chivas | 12 puntos
- Cruz Azul | 9 puntos
- Atlas | 9 puntos
- Pumas | 8 puntos
- Toluca | 8 puntos
- Rayados | 7 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Tijuana | 6 puntos
- América | 5 puntos
- Pachuca | 5 puntos
- San Luis | 4 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
- León | 4 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Necaxa | 3 puntos
- Querétaro | 1 puntos
- Santos | 1 punto
- Mazatlán | 0 puntos
Tabla de posiciones de la Liga MX: Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026
La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 30 de enero con con las victorias de Pumas y Cruz Azul.
Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil:
- Puebla 0-0 Toluca
- Pumas 4-0 Santos
- FC Juárez 3-4 Cruz Azul
- America 2-0 Necaxa
- Atlas 1-0 Mazatlán
- San Luis 2-3 Chivas
- Rayados 2-2 Tijuana
- León 1-2 Tigres
- Querétaro 0-0 Pachuca
Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 6 de febrero con cuatro partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX:
Viernes 6 de febrero
- Tigres vs Santos | 19 horas
- Necaxa vs San Luis | 19 horas
- Tijuana vs Puebla| 21 horas
- Mazatlán vs Chivas | 21:06 horas
Sábado 7 de febrero
- Querétaro vs León | 17 horas
- Toluca vs Cruz Azul | 17 horas
- Atlas vs Pumas | 19 horas
- Pachuca vs FC Juárez | 19 horas
- América vs Rayados | 21 horas