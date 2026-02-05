América vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de febrero a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Rayados

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

América vs Rayados: Día para ver a las Águilas en la Jornada 5 de Liga MX

América vs Rayados se medirán el sábado 7 de febrero como parte de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Rayados: Hora para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX

El América vs Rayados de la Jornada 5 de la Liga MX será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Rayados: Canal para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX

El América vs Rayados, partido de la Jornada 5 de la Liga MX, se transmitirá por las señales del Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Alejandro Zendejas es un futbolista mexicoamericano del Club América (@azensaa_/ Instagram )

¿Cómo llegan América y Rayados a la Jornada 5 de la Liga MX?

América viene de ganar 2-0 a Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX, primer triunfo en el torneo, para ubicarse en la novena posición con 5 puntos.

Ante Rayados, podría ser el primer partido del nuevo refuerzo del América, Raphael Veiga.

Siete unidades suma Rayados en la sexta posición del Clausura 2026, pero llega mermado tras la baja de Germán Berterame.