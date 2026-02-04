Toluca vs Cruz Azul será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Se juega a las 17 horas y será transmitido en Canal 7 y FOX One.

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de enero de 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 7 y FOX One

Cruz Azul visitará a Toluca el sábado 7 de febrero como parte de la Jornada 5 de la Liga MX, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver la Jornada 5 de Liga MX?

El partido Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5 de la Liga MX será transmitido en FOX One y Canal 7.

Jorge Sánchez apunta a salir de Cruz Azul en este Clausura 2026 (Jafet Moz)

¿Cómo llegan Toluca y Cruz Azul a la Jornada 5 de la Liga MX?

Toluca suma 8 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, pero dada su fuerza como local, es favorito para vencer a Cruz Azul en la Jornada 5.

Cruz Azul es sublíder de la Liga MX con 9 unidades, y llegará al partido tras debutar en la Concachampions ante el Vancouver.