Toluca vs Cruz Azul será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Se juega a las 17 horas y será transmitido en Canal 7 y FOX One.

  • Partido: Toluca vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 5 Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 7 de febrero de enero de 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Dónde ver: Canal 7 y FOX One

Toluca vs Cruz Azul: A qué hora ver la Jornada 5 de Liga MX

Cruz Azul visitará a Toluca el sábado 7 de febrero como parte de la Jornada 5 de la Liga MX, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX
Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver la Jornada 5 de Liga MX?

El partido Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5 de la Liga MX será transmitido en FOX One y Canal 7.

  • Partido: Toluca vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 5 Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 7 de febrero de enero de 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Dónde ver: Canal 7 y FOX One
Jorge Sánchez apunta a salir de Cruz Azul en este Clausura 2026
Jorge Sánchez apunta a salir de Cruz Azul en este Clausura 2026 (Jafet Moz)

¿Cómo llegan Toluca y Cruz Azul a la Jornada 5 de la Liga MX?

Toluca suma 8 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, pero dada su fuerza como local, es favorito para vencer a Cruz Azul en la Jornada 5.

Cruz Azul es sublíder de la Liga MX con 9 unidades, y llegará al partido tras debutar en la Concachampions ante el Vancouver.