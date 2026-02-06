La Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 7 de febrero con el partido Atlas vs Pumas. Pronóstico en el Estadio Jalisco es empate 1-1; conoce las posibles alineaciones.

Atlas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Atlas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX, Atlas vs Pumas.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Alan Medina

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Atlas vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta al Atlas vs Pumas en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de las plataformas TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Atlas vs Pumas.

Partido: Atlas vs Pumas

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX y YouTube

Así llegan Atlas y Pumas al partido de la Jornada 5 de Liga MX

Atlas derrotó a Mazatlán en la Jornada 4 de la Liga MX, y con 9 puntos ocupa el tercer lugar de la competencia de cara al partido ante Pumas en la Jornada 5 de Liga MX.

Pumas fue goleado por el San Diego en la primera ronda de la Concachampions 2026. En la Liga MX venció a Santos en la Jornada 4 para ubicarse en la cuarta posición del Clausura 2026.