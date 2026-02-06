La Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 7 de febrero con el partido Atlas vs Pumas. Pronóstico en el Estadio Jalisco es empate 1-1; conoce las posibles alineaciones.
Atlas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
El pronóstico del partido Atlas vs Pumas es empate 1-1 del en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Pronóstico: Atlas 1-1 Pumas
Atlas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX, Atlas vs Pumas.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
- Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
- Delantero: Eduardo Aguirre
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Alan Medina
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Atlas vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta al Atlas vs Pumas en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Las señales de las plataformas TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Atlas vs Pumas.
- Partido: Atlas vs Pumas
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN, ViX y YouTube
Así llegan Atlas y Pumas al partido de la Jornada 5 de Liga MX
Atlas derrotó a Mazatlán en la Jornada 4 de la Liga MX, y con 9 puntos ocupa el tercer lugar de la competencia de cara al partido ante Pumas en la Jornada 5 de Liga MX.
Pumas fue goleado por el San Diego en la primera ronda de la Concachampions 2026. En la Liga MX venció a Santos en la Jornada 4 para ubicarse en la cuarta posición del Clausura 2026.