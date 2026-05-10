Cruz Azul vs Atlas continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 1-0 (4-2 global) de La Máquina ante los rojinegros.

Cruz Azul fue superior al Atlas, quienes ya venían de una derrota ante La Máquina en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador final: Cruz Azul 1-0 Atlas | Vuelta cuartos de final

Atlas vs Cruz Azul: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

En el partido Cruz Azul vs Atlas de los cuartos de final de la Liga MX, La Máquina sacó la victoria con marcador de 1-0 (4-2 global).

Goles del partido Atlas vs Cruz Azul:

Minuto 32: Gol de José Paradela (Cruz Azul)

Cruz Azul derrota al Atlas y se instala en las semifinales de la Liga MX. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Cruz Azul y Atlas en la Liga MX?

Cruz Azul avanzó a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de vencer al Atlas en los cuartos de final, por lo que ahora tendrá que esperar los demás encuentros para conocer a su próximo rival.

Atlas, por su parte, quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo tanto, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y así tratar de pelear por el título.