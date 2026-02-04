Mazatlán vs Chivas se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 6 de febrero a las 21:06 horas, por Canal 7 y FOX One.

Partido: Mazatlán vs Chivas

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Mazatlán vs Chivas: Día para ver el inicio de la Jornada 5 de Liga MX

El viernes 6 de febrero de 2026 juegan Mazatlán vs Chivas en la cancha del Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 5 de Liga MX.

Mazatlán vs Chivas: Hora para ver el inicio de la Jornada 5 de Liga MX

El partido Mazatlán vs Chivas inicia a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Mazatlán vs Chivas: Canal para ver el inicio de la Jornada 5 de Liga MX

El Canal 7 y FOX One transmitirán el partido Mazatlán vs Chivas.

¿Cómo llegan Mazatlán y Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX?

Mazatlán es el peor equipo del Clausura 2026 de la Liga MX, pues no ha ganado puntos y suma cuatro derrotas.

Chivas vive una realidad muy diferente, pues con 12 puntos es líder de la competencia en la Liga MX.

Chivas venció a San Luis en la Jornada 4, mientras que Mazatlán fue derrotado por el Atlas en el Estadio Jalisco.