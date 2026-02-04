La Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 7 de febrero con el partido Atlas vs Pumas en el Estadio Jalisco. Transmiten TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Atlas vs Pumas

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX y YouTube

Atlas vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta al Atlas vs Pumas en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de las plataformas TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Atlas vs Pumas.

Atlas vs Pumas (@AtlasFC)

¿Cómo llega Atlas al partido de la Jornada 5 de Liga MX vs Pumas?

Atlas derrotó a Mazatlán en la Jornada 4 de la Liga MX para mantener un buen arranque del Clausura 2026.

Con 9 puntos, el Atlas ocupa el tercer lugar de la competencia de cara al partido ante Pumas en la Jornada 5 de Liga MX.

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 5 de Liga MX vs Tigres?

Pumas no tuvo un buen debut en la Concachampions 2026, previo a su visita al Atlas en la Jornada 5 de Liga MX.

El equipo dirigido por Efraín Juárez fue goleado por el San Diego en la primera ronda de la Concachampions 2026.

En cuando a la Liga MX, Pumas venció a Santos en la Jornada 4 para ubicarse en la cuarta posición del Clausura 2026.