América vs Rayados se verán las caras en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico del partido es empate 2-2 en la cancha del Estadio Azulcrema.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, América vs Rayados.

América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delanteros: Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga

América vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres y Sergio Canales

Delanteros: Tecatito Corona, Roberto de la Rosa y Anthony Martial

América vs Rayados: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

América vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de febrero a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Rayados

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo llegan América y Rayados a la Jornada 5 de la Liga MX?

América viene de ganar 2-0 a Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX, primer triunfo en el torneo, para ubicarse en la novena posición con 5 puntos.

Ante Rayados, podría ser el primer partido del nuevo refuerzo del América, Raphael Veiga.

Siete unidades suma Rayados en la sexta posición del Clausura 2026, pero llega mermado tras la baja de Germán Berterame.