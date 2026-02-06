América vs Rayados se verán las caras en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico del partido es empate 2-2 en la cancha del Estadio Azulcrema.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, América vs Rayados.
América vs Rayados: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, América vs Rayados es empate 2-2 en la cancha del Estadio Azulcrema.
- Pronóstico: América 2-2 Rayados
América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delanteros: Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres y Sergio Canales
- Delanteros: Tecatito Corona, Roberto de la Rosa y Anthony Martial
América vs Rayados: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
América vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de febrero a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegan América y Rayados a la Jornada 5 de la Liga MX?
América viene de ganar 2-0 a Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX, primer triunfo en el torneo, para ubicarse en la novena posición con 5 puntos.
Ante Rayados, podría ser el primer partido del nuevo refuerzo del América, Raphael Veiga.
Siete unidades suma Rayados en la sexta posición del Clausura 2026, pero llega mermado tras la baja de Germán Berterame.