Tigres vs Santos se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 3-0 de los felinos en la cancha del Estadio Universitario.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Santos.
Tigres vs Santos: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, Tigres vs Santos es victoria 3-0 en la cancha del conjunto felino.
- Pronóstico: Tigres 3-0 Santos
Tigres vs Santos: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Santos, en la Jornada 5 de la Liga MX.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Purata, Zanre Zwarg y Garza
- Mediocampistas: Vigón, Gorriarán, Flores, Brunetta y Lainez
- Delanteros: Gignac
Santos
- Portero: Acevedo
- Defensas: Amione, Balanta, Abella y Orona
- Mediocampistas: Gruezo, Villalba y Bullaude
- Delanteros: Sordo y Ocejo
Tigres vs Santos: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Tigres vs Santos se verán las caras el viernes 6 de febrero en la Jornada 5 de la Liga MX, a partir de las 19 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y el Canal 7.
- Partido: Tigres vs Santos
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Santos a la Jornada 5 de la Liga MX?
Tigres viene de ganar 1-2 contra León en la Jornada 4 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la séptima posición con 7 puntos.
Santos, por su parte, se ubica en la posición número 17 con 1 punto tras ser goleados 4-0 por Pumas en la Jornada 4.