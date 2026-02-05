Tigres vs Santos se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 3-0 de los felinos en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Santos.

Tigres vs Santos: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, Tigres vs Santos es victoria 3-0 en la cancha del conjunto felino.

Pronóstico: Tigres 3-0 Santos

Tigres vs Santos: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Santos, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Purata, Zanre Zwarg y Garza

Mediocampistas: Vigón, Gorriarán, Flores, Brunetta y Lainez

Delanteros: Gignac

Santos

Portero: Acevedo

Defensas: Amione, Balanta, Abella y Orona

Mediocampistas: Gruezo, Villalba y Bullaude

Delanteros: Sordo y Ocejo

Carlos Acevedo, futbolista de Santos Laguna. (Isaac Ortiz / MEXPSORT)

Tigres vs Santos: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Tigres vs Santos se verán las caras el viernes 6 de febrero en la Jornada 5 de la Liga MX, a partir de las 19 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y el Canal 7.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Santos a la Jornada 5 de la Liga MX?

Tigres viene de ganar 1-2 contra León en la Jornada 4 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la séptima posición con 7 puntos.

Santos, por su parte, se ubica en la posición número 17 con 1 punto tras ser goleados 4-0 por Pumas en la Jornada 4.