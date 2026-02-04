Tigres vs Santos chocan en la Jornada 5 de la Liga MX, el viernes 6 de febrero en partido que transmitirán FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Santos
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Tigres vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
El viernes 6 de febrero de 2026 arranca la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos Tigres vs Santos.
Tigres vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
El partido Tigres vs Santos iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Santos
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Santos al partido de la Jornada 5 de Liga MX?
Tigres, dirigido por Guido Pizarro, se ubica en el séptimo lugar del Clausura 2026 de la Liga MX con 7 puntos, y llega tras empatar en su debut en la Concachampions 2026.
Santos fue goelado por Pumas en la Jornada 4 de la Liga MX y se ubica en el penúltimo lugar de la competencia, con un punto.
Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX del Clausura 2026
La Jornada 5 de la Liga MX inicia el viernes 6 de febrero con cuatro partidos, siendo el primero en el que se miden Tigres vs Santos.
Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX:
Viernes 6 de febrero de 2026
- Tigres vs Santos
- Necaxa vs San Luis
- Tijuana vs Puebla
- Mazatlán vs Chivas
Sábado 7 de febrero
- Toluca vs Cruz Azul
- Querétaro vs León
- Atlas vs Pumas
- Pachuca vs FC Juárez
- América vs Rayados