Tigres vs Santos chocan en la Jornada 5 de la Liga MX, el viernes 6 de febrero en partido que transmitirán FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs Santos

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

Tigres vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

El viernes 6 de febrero de 2026 arranca la Jornada 5 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos Tigres vs Santos.

Tigres vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

El partido Tigres vs Santos iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.

Tigres en Concachampions 2026 (@TigresOficial)

¿Cómo llegan Tigres y Santos al partido de la Jornada 5 de Liga MX?

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, se ubica en el séptimo lugar del Clausura 2026 de la Liga MX con 7 puntos, y llega tras empatar en su debut en la Concachampions 2026.

Santos fue goelado por Pumas en la Jornada 4 de la Liga MX y se ubica en el penúltimo lugar de la competencia, con un punto.

Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX del Clausura 2026

La Jornada 5 de la Liga MX inicia el viernes 6 de febrero con cuatro partidos, siendo el primero en el que se miden Tigres vs Santos.

Así se jugará la Jornada 5 de Liga MX:

Viernes 6 de febrero de 2026

Tigres vs Santos

Necaxa vs San Luis

Tijuana vs Puebla

Mazatlán vs Chivas

Sábado 7 de febrero