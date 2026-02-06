Con el viernes botanero continúa el 6 de febrero el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX en su Jornada 5. Los partidos de Tigres y Chivas destacan y podrán verse por FOX One, Canal 7 y ViX.

Estos son los 4 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 4 de Liga MX:

  • Tigres vs Santos| 19 horas | Canal 7 y FOX One
  • Necaxa vs San Luis | 19 horas | ViX, Canal 7 y Claro Sports
  • Tijuana vs Puebla | 21:06 horas | FOX One
  • Mazatlán vs Chivas | 21:06 horas | Canal 7 y FOX One

Tigres vs Santos: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 6 de febrero

Tigres recibe a Santos en la Jornada 5 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

  • Partido: Tigres vs Santos
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: FOX One y Canal 7
Tigres golea a Atlético de San Luis en la J17 y es líder momentáneo
Tigres golea a Atlético de San Luis en la J17 y es líder momentáneo (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Necaxa vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de febrero

Necaxa vs San Luis chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio Victoria.

La plataforma ViX, Canal 7 y Claro Sports transmitirá el partido.

  • Partido: Necaxa vs San Luis
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: ViX, Canal 7 y Claro Sports

Tijuana vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de febrero

Tijuana vs Puebla se enfrentan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio Caliente.

La plataforma FOX One transmitirá el partido.

  • Partido: Tijuana vs Puebla
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One
Chivas marcha líder tras 3 jornadas del Clausura 2026 en la Liga MX
Chivas marcha líder tras 3 jornadas del Clausura 2026 en la Liga MX (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Mazatlán vs Chivas: Horario y dónde ver el cierre del viernes botanero el 30 de enero

Mazatlán vs Chivas cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

  • Partido: Mazatlán vs Chivas
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: FOX One y Canal 7