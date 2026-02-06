Con el viernes botanero continúa el 6 de febrero el Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX en su Jornada 5. Los partidos de Tigres y Chivas destacan y podrán verse por FOX One, Canal 7 y ViX.
Estos son los 4 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 4 de Liga MX:
- Tigres vs Santos| 19 horas | Canal 7 y FOX One
- Necaxa vs San Luis | 19 horas | ViX, Canal 7 y Claro Sports
- Tijuana vs Puebla | 21:06 horas | FOX One
- Mazatlán vs Chivas | 21:06 horas | Canal 7 y FOX One
Tigres vs Santos: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 6 de febrero
Tigres recibe a Santos en la Jornada 5 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Tigres vs Santos
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Necaxa vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de febrero
Necaxa vs San Luis chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio Victoria.
La plataforma ViX, Canal 7 y Claro Sports transmitirá el partido.
- Partido: Necaxa vs San Luis
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: ViX, Canal 7 y Claro Sports
Tijuana vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de febrero
Tijuana vs Puebla se enfrentan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio Caliente.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Tijuana vs Puebla
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Mazatlán vs Chivas: Horario y dónde ver el cierre del viernes botanero el 30 de enero
Mazatlán vs Chivas cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Mazatlán vs Chivas
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX One y Canal 7