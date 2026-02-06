Toluca vs Cruz Azul se verán las caras en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico del partido es victoria 1-0 de los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Toluca vs Cruz Azul.

Toluca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, Toluca vs Cruz Azul es victoria 1-0 de los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Pronóstico: Toluca 1-0 Cruz Azul

Alexis Vega, jugador de Toluca. (Eduardo Serratos / MEXSPORT)

Toluca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Cruz Azul, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Toluca

Portero: L. García

Defensas: S. Simón, F. Pereira, J. Gallardo y E. López

Mediocampistas: J. Angulo, N. Castro, F. Romero, M. Ruiz y P. Pérez

Delanteros: Paulinho

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Amaury Morales y Gabriel Fernández

Toluca vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Toluca vs Cruz Azul será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Se juega a las 17 horas y será transmitido en Canal 7 y FOX One.

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Fase: Jornada 5 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de enero de 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 7 y FOX One

¿Cómo llegan Toluca y Cruz Azul a la Jornada 5 de la Liga MX?

Toluca suma 8 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, pero dada su fuerza como local, es favorito para vencer a Cruz Azul en la Jornada 5.

Cruz Azul es sublíder de la Liga MX con 9 unidades, y llegará al partido tras debutar en la Concachampions ante el Vancouver.