Toluca vs Cruz Azul se verán las caras en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico del partido es victoria 1-0 de los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Toluca vs Cruz Azul.
Toluca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, Toluca vs Cruz Azul es victoria 1-0 de los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
- Pronóstico: Toluca 1-0 Cruz Azul
Toluca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Cruz Azul, en la Jornada 5 de la Liga MX.
Toluca
- Portero: L. García
- Defensas: S. Simón, F. Pereira, J. Gallardo y E. López
- Mediocampistas: J. Angulo, N. Castro, F. Romero, M. Ruiz y P. Pérez
- Delanteros: Paulinho
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Amaury Morales y Gabriel Fernández
Toluca vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Toluca vs Cruz Azul será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Se juega a las 17 horas y será transmitido en Canal 7 y FOX One.
- Partido: Toluca vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 7 de febrero de enero de 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Dónde ver: Canal 7 y FOX One
¿Cómo llegan Toluca y Cruz Azul a la Jornada 5 de la Liga MX?
Toluca suma 8 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, pero dada su fuerza como local, es favorito para vencer a Cruz Azul en la Jornada 5.
Cruz Azul es sublíder de la Liga MX con 9 unidades, y llegará al partido tras debutar en la Concachampions ante el Vancouver.