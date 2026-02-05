Mazatlán vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-0 del Rebaño Sagrado en la cancha de los Cañoneros.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Chivas.

Mazatlán vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX

  • Pronóstico: Mazatlán 0-2 Chivas

Mazatlán vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Chivas, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Mazatlán

  • Portero: Rodríguez
  • Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva
  • Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno
  • Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

Chivas

  • Portero: Rangel
  • Defensas: Castillo Pérez, Romo, Aguirre y Álvarez
  • Mediocampistas: Alvarado, González, Ledezma, Govea y Gutiérrez
  • Delanteros: González
Hormiga González ha sido una de las figuras de Chivas en este inicio de torneo
Hormiga González ha sido una de las figuras de Chivas en este inicio de torneo (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Mazatlán vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Mazatlán vs Chivas se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 6 de febrero a las 21:06 horas, por Canal 7 y FOX One.

  • Partido: Mazatlán vs Chivas
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One
¿Cómo llegan Mazatlán y Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX?

Mazatlán es el peor equipo del Clausura 2026 de la Liga MX, pues no ha ganado puntos y suma cuatro derrotas.

Chivas vive una realidad muy diferente, pues con 12 puntos es líder de la competencia en la Liga MX.

Chivas venció a San Luis en la Jornada 4, mientras que Mazatlán fue derrotado por el Atlas en el Estadio Jalisco.