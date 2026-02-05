Mazatlán vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-0 del Rebaño Sagrado en la cancha de los Cañoneros.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Chivas.

Mazatlán vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX

Pronóstico: Mazatlán 0-2 Chivas

Mazatlán vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Chivas, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva

Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno

Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

Chivas

Portero: Rangel

Defensas: Castillo Pérez, Romo, Aguirre y Álvarez

Mediocampistas: Alvarado, González, Ledezma, Govea y Gutiérrez

Delanteros: González

Hormiga González ha sido una de las figuras de Chivas en este inicio de torneo (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Mazatlán vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Mazatlán vs Chivas se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 6 de febrero a las 21:06 horas, por Canal 7 y FOX One.

Partido: Mazatlán vs Chivas

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y FOX One

¿Cómo llegan Mazatlán y Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX?

Mazatlán es el peor equipo del Clausura 2026 de la Liga MX, pues no ha ganado puntos y suma cuatro derrotas.

Chivas vive una realidad muy diferente, pues con 12 puntos es líder de la competencia en la Liga MX.

Chivas venció a San Luis en la Jornada 4, mientras que Mazatlán fue derrotado por el Atlas en el Estadio Jalisco.