Mazatlán vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-0 del Rebaño Sagrado en la cancha de los Cañoneros.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Chivas.
Mazatlán vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, Mazatlán vs Chivas es victoria 0-2 para el conjunto rojiblanco en la cancha de los Cañoneros.
- Pronóstico: Mazatlán 0-2 Chivas
Mazatlán vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Chivas, en la Jornada 5 de la Liga MX.
Mazatlán
- Portero: Rodríguez
- Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva
- Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno
- Delanteros: Teodora da Silva y Rubio
Chivas
- Portero: Rangel
- Defensas: Castillo Pérez, Romo, Aguirre y Álvarez
- Mediocampistas: Alvarado, González, Ledezma, Govea y Gutiérrez
- Delanteros: González
Mazatlán vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Mazatlán vs Chivas se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 6 de febrero a las 21:06 horas, por Canal 7 y FOX One.
- Partido: Mazatlán vs Chivas
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan Mazatlán y Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX?
Mazatlán es el peor equipo del Clausura 2026 de la Liga MX, pues no ha ganado puntos y suma cuatro derrotas.
Chivas vive una realidad muy diferente, pues con 12 puntos es líder de la competencia en la Liga MX.
Chivas venció a San Luis en la Jornada 4, mientras que Mazatlán fue derrotado por el Atlas en el Estadio Jalisco.