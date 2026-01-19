El Clausura 2026 de la Liga MX va viento en popa y este fin de semana se disputó la Jornada 3 del torneo que antecede al Mundial 2026. El Pachuca vs América fue el último juego de la tercera fecha.

Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX, tras tres jornadas disputadas:

Chivas | 9 puntos Toluca | 7 puntos Monterrey | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Atlas | 6 puntos Pumas | 5 puntos Tijuana | 5 puntos Atlético de San Luis | 4 puntos FC Juárez | 4 puntos León | 4 puntos Tigres | 4 puntos Pachuca | 4 puntos Necaxa | 3 puntos Puebla | 3 puntos América | 2 puntos Querétaro | 1 punto Santos | 1 punto Mazatlán | 0 puntos

Al término de tres jornadas, Chivas es el único equipo que lleva paso perfecto en el Clausura 2026 por lo que marcha líder con 9 puntos, los rojiblancos armaron un equipazo para pelear con todo por el título.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026

La Jornada 3 del Clausura 2026 arrancó el pasado viernes 16 de enero con un único partido que protagonizó el viernes botanero, Mazatlán recibió a los Rayados de Monterrey quienes no tuvieron piedad y golearon a los cañoneros.

El sábado 17 se disputaron en total cinco partidos en el que tuvimos la reedición de la última final de la Liga MX, Tigres y Toluca se vieron las caras a un mes de haber disputado el título del Apertura 2025.

Resultados de la Jornada 3 de la Liga MX:

Mazatlán 1-5 Rayados

Necaxa 0-1 Atlas

Chivas 2-1 Querétaro

Tigres 0-0 Toluca

Cruz Azul 1-0 Puebla

Tijuana 1-1 Atlético de San Luis

Pumas 1-1 León

Santos 2-2 Juárez

Pachuca 0-0 América

Tabla de posiciones de la Liga MX: Fechas y horarios para ver la Jornada 4 del Clausura 2026

Apenas llevamos tres fechas del Clausura 2026 y la Liga MX ya tendrá su primer parón por actividad de la Selección Mexicana por lo que la Jornada 4 se reanudará hasta el viernes 30 de enero con una triple cartelera de viernes botanero.

El Tri sostendrá dos partidos amistosos los días 22 y 25 de enero, por lo que la Liga MX hará una pausa de 12 días para después seguir con la marcha del Clausura 2026, torneo que deberá acabar el 24 de mayo.

Estos serán los días y horarios en que se disputará la Jornada 4:

Viernes 30 de enero:

Puebla vs Toluca | 7pm

Pumas vs Santos | 9pm

FC Juárez vs Cruz Azul | 9:06pm

Sábado 31 de enero:

Atlas vs Mazatlán | 5pm

León vs Tigres | 7pm

Rayados vs Tijuana | 7pm

América vs Necaxa | 9pm

Domingo 1 de febrero:

Querétaro vs Pachuca | 5pm

Atlético de San Luis vs Chivas 7pm