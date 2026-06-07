Alexander Zverev ganó su primer título de Grand Slam luego de vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros.
Alexander Zverev derrotó a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1 en la edición 2026 de Ronald Garros.
Zverev jugó su cuarta final de Grand Slam
Alexander Zverev, de 29 años de edad, derrotó a Flavio Cobolli en 4 horas y 16 minutos para lograr el campeonato de Roland Garros 2026 y coronarse por fin tras cuatro finales disputadas.
La victoria de Alexander Zverev estuvo marcada por las eliminaciones inesperadas del número uno mundial, Jannik Sinner, y de Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, pues gracias a ello, la presión como el gran favorito quedó sobre sus hombros.
Cabe mencionar que la victoria también significó una revancha para el tenista victorioso, ya que en abril pasado en Múnich, Cobolli venció a Zverev.
Zverev es el primer alemán en ganar Roland Garros desde 1937
El tenista Zverev, quien compite con Diabetes Tipo 1, logró llegar a la cima de uno de los deportes más exigentes del mundo y hacer historia en Roland Garros.
Su victoria tiene un enorme peso histórico para su país debido a que se convirtió en el primer alemán en conquistar Roland Garros desde 1937.