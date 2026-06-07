Alexander Zverev ganó su primer título de Grand Slam luego de vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros.

Alexander Zverev derrotó a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1 en la edición 2026 de Ronald Garros.

Zverev jugó su cuarta final de Grand Slam

Alexander Zverev, de 29 años de edad, derrotó a Flavio Cobolli en 4 horas y 16 minutos para lograr el campeonato de Roland Garros 2026 y coronarse por fin tras cuatro finales disputadas.

La victoria de Alexander Zverev estuvo marcada por las eliminaciones inesperadas del número uno mundial, Jannik Sinner, y de Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, pues gracias a ello, la presión como el gran favorito quedó sobre sus hombros.

Zverev conquistó su primer Grand Slam. (Christophe Ena / AP Photo/Christophe Ena)

Cabe mencionar que la victoria también significó una revancha para el tenista victorioso, ya que en abril pasado en Múnich, Cobolli venció a Zverev.

Zverev es el primer alemán en ganar Roland Garros desde 1937

El tenista Zverev, quien compite con Diabetes Tipo 1, logró llegar a la cima de uno de los deportes más exigentes del mundo y hacer historia en Roland Garros.

Su victoria tiene un enorme peso histórico para su país debido a que se convirtió en el primer alemán en conquistar Roland Garros desde 1937.