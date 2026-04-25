Kim Shantal encendió las alarmas al desmayarse en su entrenamiento a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026.

Todo sucedió en el entrenamiento en vivo de Supernova Génesis 2026. Kim Shantal comenzó a hacer movimientos cada vez más lentos y gestos de malestar.

Al final, la influencer terminó sobre la lona recibiendo atención de su equipo para después ser evaluada por los servicios médicos.

La situación generó preocupación pues sucedió a tan solo dos días de su pelea ante Karely Ruiz.

Kim Shantal se desvanece en el entrenamiento de Supernova a solo 3 días del enfrentamiento con Kareli Ruiz. ¿Crees que logre recuperarse para la pelea? 😰🥊



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Supernova Génesis 2026: ¿Qué dijo Kim Shantal tras desmayarse?

Luego de desmayarse en el ring a días de su participación en Supernova Génesis 2026, Kim Shantal compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Ya estoy en casa, leyendo todos sus mensajes... gracias de verdad por preocuparse y por cada palabra tan bonita. Ha sido un día fuerte ... todavía estoy procesando todo lo que pasó”, fueron las palabras de Kim Shantal.

En una entrevista, la mamá de Kim comentó que se trató de una deshidratación y que se encuentra mejor, pero esperarán al pesaje para determinar si se subirá al ring este domingo 26 de abril.

Kim Shantal manda mensaje a través de redes sociales (Captura de pantalla)

Supernova Génesis 2026: ¿Contra quién peleará Kim Shantal?

Luego de que Lupita Villalobos tuviera que bajarse de la pelea por cuestiones de salud, la nueva rival de Kim Shantal es Karely Ruiz.

Sin embargo, la pelea se mantiene en suspenso debido al desmayo que sufrió Kim Shantal en el entrenamiento en vivo que se llevó a cabo el viernes 24 de abril.