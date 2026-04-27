Bárbara de Regil fue conductora de Supernova: Génesis y confundió al locutor de ring Jimmy Lennon Jr. con el cantante John Lennon y las burlas no pararon.

El domingo 26 de abril se realizó el Supernova: Génesis en la Arena CDMX y Bárbara de Regil fue una de las conductoras del evento.

Bárbara de Regil confunde a presentador de Supernova: Génesis con John Lennon

La primera pelea de Supernova: Génesis fue la de la Wilito y Lonche de Huevo, por lo que previo al encuentro Bárbara de Regil presentó al locutor de ring de box Jimmy Lennon Jr.

Bárbara de Regil cometió un error y llamó John Lennon a Jimmy Lennon Jr. por lo que los conductores de La Cotorrisa, quienes también presentaban el evento, comenzaron a burlarse de la actriz.

ERROR EN VIVO ❌

Bárbara de Regil diciéndole John Lennon a Jimmy Lennon Jr. en #SupernovaGenesis



En redes sociales ya la están criticando por ese error.

📹 @AlFilo_lat pic.twitter.com/SEHGhImSHn — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 27, 2026

La actriz se percató de su error y se disculpó con Jimmy Lennon Jr. quien no le dio importancia al error de Bárbara de Regil.

Ricardo Pérez aprovechó el error de Bárbara de Regil para burlarse de ella e insistió en recordarle su error a lo que ella respondió: “Un error no me define”.

El error de Bárbara de Regil generó burlas en redes sociales, donde le reprocharon por no saber quién era Jimmy Lennon Jr. si iba a ser parte del evento.

Bárbara de Regil debuta como conductora de Supernova: Génesis con errores

Supernova: Génesis anunció a Bárbara de Regil como su conductora, provocando gran emoción entre sus fans, quienes querían verla en su nueva faceta.

Bárbara de Regil inició emocionada, pero su debut se vio ensombrecido por su confusión con Jimmy Lennon Jr. lo cual generó burlas en redes sociales.