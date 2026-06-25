El Mundial 2026 entra en su fase de dieciseisavos de final con el partido Sudáfrica vs Canadá, programado para este domingo 28 de junio en el Estadio de Los Ángeles.

Partido: Sudáfrica vs Canadá

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Fase: Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Horario: 13 horas

Sede: Estadio de Los Ángeles

Transmisión: ViX

El encuentro, que será transmitido por ViX a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), marcará el debut histórico de ambas selecciones en la ronda de eliminación directa.

Sudáfrica logró avanzar tras vencer a Corea, mientras que Canadá clasificó como segundo de su grupo, en lo que será un duelo inédito y lleno de expectativa.

Sudáfrica se metió a los dieciseisavos del final en la Jornada 3

Sudáfrica parecía desahuciada en el Mundial 2026, después de caer con México y empatar ante Chequia, pero un triunfo sobre Corea lo metió a los dieciseisavos de final del torneo ante Canadá.

“La mentalidad en este grupo es increíble. Todos trabajan por todos. No tenemos miedo de otros equipos” Hugo Broos, DT de Sudáfrica

Sudáfrica no había superado nunca la fase de grupos del Mundial, falló en sus intentos en las ediciones de 1998, 2002 y 2010. “La mentalidad en este grupo es increíble. Todos trabajan por todos. No tenemos miedo de otros equipos”, dijo Hugo Broos.

Canadá también se estrena en la segunda ronda del Mundial

Canadá perdió con Suiza en la Jornada 3 del Mundial 2026, y como segundo lugar de su grupo jugará en la ronda de eliminación directa por primera vez en su historia. “Queríamos estar aquí en Vancouver , pero todavía tenemos una enorme oportunidad por delante para encontrar la manera de seguir electrizando a la nación, aunque sea desde Los Ángeles”, dijo Jesse Marsch.

Canadá tuvo que salir de su territorio al ceder el primer lugar de grupo, pero a cambio, encontrará en el camino a una de las selecciones más accesibles.

“Queríamos estar aquí en Vancouver , pero todavía tenemos una enorme oportunidad por delante para encontrar la manera de seguir electrizando a la nación, aunque sea desde Los Ángeles” Jesse Marsch, DT de Canadá

Así se definirá al ganador de Sudáfrica vs Canadá en el Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 son una fase de eliminación directa a un solo partido.

Si el partido Sudáfrica vs Canadá termina en empate tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento marca dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene tras la prórroga, el ganador se decidirá mediante una tanda de penaltis.