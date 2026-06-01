Hugo Broos es un entrenador de Bélgica que dirige a la Selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026.

Entre los logros como entrenador de Hugo Broos están haber campeón con los equipos Anderlecht y Brujas de Bélgica, además de ser campeón de la Copa Africana de Naciones con Camerún.

Como jugador, estuvo en el Mundial de México 1986 con Bélgica, logrando el cuarto lugar del torneo.

Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica

¿Quién es Hugo Broos?

Hugo Broos es un entrenador belga que ganó la Copa de Naciones de África con Camerún. A los 74 años dirigirá a Sudáfrica en el Mundial 2026.

¿Dónde nació Hugo Broos?

El entrenador Hugo Broos nació en Humbeek, Grimbergen, Bélgica.

¿Qué edad tiene Hugo Broos?

Hugo Broos tiene 74 años de edad.

Hugo Broos es entrenador de Sudáfrica (Themba Hadebe)

¿Cuándo nació Hugo Broos?

Hugo Broos nació el 10 de abril de 1952 en Bélgica.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Broos?

Aries es el signo zodiacal de Hugo Broos.

¿Quién es la pareja de Hugo Broos?

El entrenador de fútbol belga Hugo Broos está casado con Sonia Verbruggen.

¿Hugo Broos tiene hijos?

Hugo Broos tiene tres hijos: Elke, Kaat y Dennis.

¿Qué estudió Hugo Broos?

Se desconoce públicamente si Hugo Broos tiene estudios profesionales.

¿Cuándo debutó como entrenador Hugo Broos?

El debut de Hugo Broos como entrenador fue en 1988, con el equipo Molenbeek.

Logros de Hugo Broos como entrenador

Hugo Broos ha sido un entrenador exitoso a nivel de clubes y en el Mundial 2026 busca clasificar a Sudáfrica a la siguiente ronda del Mundial 2026:

Logros como entrenador: