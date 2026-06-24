Suiza vs Canadá se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de quedarse con el liderato del Grupo B del Mundial 2026, pero fueron los suizos los que salieron victoriosos por un marcador de 2-1.

Marcador: Suiza 2-1 Canadá

En el otro partido del Grupo B del Mundial 2026, Bosnia enfrentó a Catar, con la selección europea acariciando la clasificación como tercer lugar.

Suiza vs Canadá: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026

El partido Suiza vs Canadá fue disputado por dos selecciones que quieren trascender en el Mundial 2026, aunque los europeos llevaron la iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Suiza vs Canadá:

Minuto 46: Gol de Rubén Vargas Martínez (Suiza)

Minuto 57: Gol de Johan Manzambi (Suiza)

Minuto 76: Gol de Promise David (Canadá)

¿Cómo quedó el Grupo B del Mundial 2026?

Tras el partido Suiza vs Canadá, así quedó la clasificación del Grupo B del Mundial 2026.

Así va el Grupo B:

Suiza | 7 puntos Canadá | 4 puntos Bosnia | 4 puntos Catar | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Suiza y Canadá en el Mundial 2026?

Suiza y Canadá ya clasificaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo B del Mundial 2026.

El siguiente partido para las selecciones de Suiza y Canadá se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.