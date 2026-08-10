Florián Gonzalo de Jesús Monzón, nacido en Tucumán, es delantero argentino formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, club al que llegó a los 14 años.

Debutó profesionalmente en 2020 en la Copa Sudamericana ante Peñarol y marcó su primer gol en 2021 frente a Rosario Central.

Su carrera incluye pasos por Platense, Almirante Brown, Portland Timbers 2, Central Córdoba y Tigre, donde sufrió una lesión de ligamento en 2024.

Actualmente Florián Monzón juega en Vélez, con contrato vigente hasta diciembre de 2027, y ha integrado selecciones juveniles de Argentina.

¿Quién es Florián Monzón?

Florián Gonzalo de Jesús Monzón es un futbolista argentino que se desempeña como delantero centro. Nació en Tucumán y comenzó su formación futbolística en las inferiores de Vélez Sarsfield, club al que llegó a los 14 años.

Debutó profesionalmente con Vélez en octubre de 2020, durante un partido de la Copa Sudamericana ante Peñarol. Su primer gol con el equipo llegó en enero de 2021 frente a Rosario Central.

En 2026, Florián Monzón continúa su carrera con Vélez Sarsfield, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

¿Qué edad tiene Florián Monzón?

Florián Monzón nació el 3 de enero de 2001 en Tucumán, Argentina. En 2026 tiene 25 años.

¿Florián Monzón tiene hijos?

El futbolista Florián Monzón, no ha brindado información sobre su vida familiar, por lo general ha mantenido un perfil discreto.

¿Qué estudios tiene Florián Monzón?

No existe información sobre la formación académica del futbolista, lo único que se conoce es que realizó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, institución a la que llegó durante su adolescencia.

¿En qué ha trabajado Florián Monzón?

La trayectoria profesional de Florián Monzón se ha desarrollado exclusivamente en el fútbol. Su recorrido incluye equipos de Argentina y Estados Unidos:

2020-2021: Vélez Sarsfield. Debutó profesionalmente en octubre de 2020.

Julio-diciembre de 2021: Platense, a préstamo desde Vélez Sarsfield.

2022: Almirante Brown, a préstamo. Disputó 34 partidos y marcó cinco goles.

2023: Portland Timbers 2, a préstamo. Registró 21 partidos y 10 goles en la MLS Next Pro.

Enero-julio de 2024: Central Córdoba, a préstamo, con 17 partidos y dos goles.

Julio-diciembre de 2024: Tigre, a préstamo, donde disputó 13 partidos y marcó seis goles.

2025-presente: Vélez Sarsfield, equipo al que regresó tras finalizar sus préstamos. En junio de 2025 renovó su contrato con el club.

Durante su etapa con Tigre, Monzón sufrió en octubre de 2024 una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y posteriormente realizó su rehabilitación con Vélez.

En el ámbito internacional, también tuvo participación con las selecciones juveniles de Argentina, incluyendo la Sub 20.