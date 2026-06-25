México vs un rival por definir jugará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el martes 30 de junio en el Estadio Banorte.

Después de ganar en su debut a Sudáfrica, superar a Corea del Sur y vencer a Chequia, México aseguró el liderato del Grupo A del Mundial 2026.

Escocia se perfila para ser el rival de México en la siguiente ronda del Mundial 2026, pero habrá que esperar para confirmar ese partido.

Partido: México vs rival por definir

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Fecha del próximo partido de México en el Mundial 2026

El martes 30 de junio el Estadio Banorte recibirá el partido de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Hora y sede del próximo partido de México en el Mundial 2026

Tras los juegos del miércoles 14 de junio, Escocia sería el rival de México en la siguiente fase de eliminatoria del Mundial 2026, en punto de las 19 horas en el Estadio Banorte.

El partido podrá verse a través de las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs rival por definir

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo quedó México en el Grupo A del Mundial 2026?

México clasificó con nueve puntos a los dieciseisavos del Mundial 2026, y buscará seguir avanzando en la ronda de eliminatoria.

Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, México venció a Sudáfrica en la Jornada 1 del Grupo A en el Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio, en la Jornada 2, el Tri doblegó 1-0 a Corea con tanto de Luis Romo, para asegurar el liderato del grupo.

De igual manera, venció a Chequia, con tantos de Quiñones, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, por lo que jugará los dieciseisavos de final en el Estadio Banorte.