Sudáfrica vs Corea del Sur se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo A del Mundial 2026, pero fueron los sudafricanos los que salieron victoriosos por un marcador de 1-0.

Marcador: Sudáfrica 1-0 Corea del Sur.

En el otro partido del Grupo A del Mundial 2026, México enfrentó a Chequia, con la selección mexicana clasificando a la siguiente ronda.

Sudáfrica vs Corea del Sur: así fue el partido del Grupo A del Mundial 2026

El partido Sudáfrica vs Corea del Sur fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Sudáfrica vs Corea del Sur:

Minuto 63: Gol de Thapelo Maseko (Sudáfrica)

Sudáfrica derrota a Corea del Sur y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026. (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

¿Cómo quedó el Grupo A del Mundial 2026?

Tras el partido Sudáfrica vs Corea del Sur, así quedó la clasificación del Grupo A del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo A:

México | 9 puntos

Sudáfrica | 4 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar México y Sudáfrica en el Mundial 2026?

México clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo A del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Chequia, quedó eliminada de la justa munidalista al quedar con únicamente un punto.

El siguiente partido para la Selección de Mexicana se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.