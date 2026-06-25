Laura Itzel Castillo celebra a Katia Itzel García por hacer historia en el Mundial 2026

Laura Itzel Castillo celebró la histórica participación de la árbitra mexicana Katia Itzel García en el Mundial 2026, donde debutará como árbitra central en el partido Países Bajos vs Túnez este 25 de junio en Kansas City.

“Reconozco y felicito a Katia Itzel García por el histórico debut de hoy como la primera árbitra central mexicana en una Copa del Mundo, en el partido entre Países Bajos y Túnez.” Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República

La presidenta del Senado de la República destacó también la presencia de Sandra Ramírez como asistente número 1 y subrayó que este logro refleja el talento y preparación de las mujeres mexicanas.

En su mensaje a Katia Itzel García, la senadora aseguró que su desempeño abre camino para nuevas generaciones en el arbitraje internacional.

Celebra Laura Itzel Castillo que Katia Itzel García haga historia en el Mundial 2026

La participación de Katia Itzel García en el partido de Túnez vs Países Bajos este jueves 25 de junio, fue celebrada por Laura Itzel Castillo, quien también reconoció la presencia de Sandra Ramírez, arbitra mexicana que se desempeñará como asistente número 1.

En su mensaje, Laura Itzel Castillo indicó que el momento histórico es solo reflejo del talento, preparación y capacidad de las mujeres mexicanas.

“A este logro se suma la presencia de la árbitra asistente mexicana Sandra Ramírez. Este momento histórico es reflejo del talento, la preparación y la capacidad de las mujeres mexicanas en el máximo escenario del futbol.” Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República

La presidenta del Senado de la República cerró su publicación expresando que México acompaña a las arbitras y que su desempeño abre el camino a más mujeres que inspirarán a las nuevas generaciones.

Katia Itzel García debutará hoy como árbitra central en el partido de Países Bajos contra Túnez que se juega en el Estadio Kansas City, de Estados Unidos.

Laura Itzel Castillo celebra a Katia Itzel García por hacer historia en el Mundial 2026 (@LauraI_Castillo)

El encuentro forma parte de la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026.

Aunque Países Bajos lidera la tabla con 4 puntos buscará consolidar su participación sumando una nueva victoria luego de golear a Suecia.

Por su parte, Túnez ya no se juega nada en este encuentro, ya que matemáticamente se encuentra eliminado de la justa mundialista al acumular dos goleadas en sus primeros partidos.