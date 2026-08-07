América vs San Diego FC continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el América vs San Diego FC terminó a favor del equipo de la Liga MX.

América vs San Diego FC: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido América vs San Diego FC de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 América vs San Diego FC:

Minuto 11: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 33: Gol de Erick Sánchez (América)

Minuto 45+2: Gol de Isaías Violante (América)

Minuto 63: Gol de Bombino (San Diego FC)

¿Contra quién vuelven a jugar América y San Diego FC en la Leagues Cup?

América disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Portland Timbers.

San Diego FC, por su parte, enfrentará al Tijuana con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.