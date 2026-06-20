Durante el partido Estados Unidos vs Australia del Mundial 2026, el árbitro central del encuentro, el alemán Felix Zwayer, sufrió un calambre por el que la mexicana Katia Itzel García lo auxilió.

Fue unos minutos después de cumplido el tiempo reglamentario del partido del Grupo D, que el silbante tuvo que tirarse sobre el campo de juego debido al malestar en su pierna.

Ante lo ocurrido, la cuarta árbitro del encuentro, Katia Itzel García, socorrió a su compañero al darle de beber un líquido que ha generado diversas teorías sobre su naturaleza.

Katia Itzel García (Jafet Moz / Jafet Moz)

Katia Itzel García volvió a las canchas al auxiliar a árbitro

Además de la Selección Mexicana, en el Mundial 2026 participan otros connacionales cuya aportación será vital durante el desarrollo del certamen: 7 árbitros.

Se tratan de 3 asistentes, 2 encargados del VAR y 2 centrales, César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, quien ya estuvo presente en 3 encuentros como auxiliar.

El último fue el partido entre Estados Unidos vs Australia, durante el que tuvo una participación al final, cuando tuvo que auxiliar al silbante central, el alemán Félix Zwayer.

Lo anterior debido a que durante el tiempo de reposición del partido que ganó Estados Unidos, el árbitro sufrió un calambre por el que se tuvo que tirarse al campo.

Ante ello, Katia Itzel García ingresó unos cuantos segundos al terreno para darle de beber un suero a su compañero, quien se reincorporó tan solo unos instantes después.

¿Qué le dio Katia Itzel García al árbitro central?

Tras el incidente durante por el que Katia Itzel Garcia tuvo que auxiliar al árbitro Felix Zwayer, en redes sociales surgieron diversas teorías sobre el líquido que bebió el silbante.

En su cuenta de X, el gastroenterólogo británico, Keith Siau, compartió un mensaje en el que señaló que la bebida que rehabilitó al árbitro se trataría de jugo de pepinillos.

The mysterious concoction given to the referee here is probably pickle juice.



Pickle juice relieves muscle cramps rapidly, often in under two minutes, not by rehydrating the body or restoring electrolytes, but through a reflex in the throat. The acetic acid in the vinegar… pic.twitter.com/hhnMHKZLW0 — Keith Siau (@drkeithsiau) June 19, 2026

Al explicar su curiosa teoría, el especialista refirió que el jugo de pepinillos alivia los calambres musculares rápidamente gracias a que provoca un “reflejo en la garganta”.

Asimismo, indicó que el ácido acético en el vinagre “activa receptores sensoriales” que envían una señal al sistema nervioso y que obliga a los músculos a relajarse.