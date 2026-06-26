Nathan Aké, defensor del Manchester City y la selección de Países Bajos, protagonizó un momento inesperado al chocar sin intención con la árbitra Katia Itzel García durante el encuentro con Túnez.

El incidente entre la árbitra Katia Itzel García y Nathan Aké durante el partido entre Países Bajos y Túnez en la fase de grupos del Mundial 2026, captado en video, ha generado decenas de miles de reacciones en redes sociales.

Nathan Aké choca accidentalmente con árbitra Katia Itzel García en pleno partido

En redes sociales se ha revelado el momento en el que el jugador de Países Bajos, Nathan Aké, choca con la arbitra mexicana Katia Itzel García; esto durante el partido disputado con Túnez el pasado 25 de junio rumbo a los dieciseisavos de final para el Mundial 2026.

Aunque algunos en redes coinciden en que la árbitra Katia Itzel García estaba mal colocada en esa jugada, aunque otros destacan que en el fútbol de alta intensidad estos choques pueden suceder.

Nathan Aké choca con Katia Itzel García en el partido de Países Bajos - Túnez en el Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo / AP Photo/Charlie Riedel)

Katia Itzel García, una de las árbitras mexicanas más reconocidas internacionalmente, ha dirigido partidos de élite y forma parte de un grupo de mujeres que rompen barreras en el arbitraje.

Algunos expertos han señalado que los árbitros deben mantener una distancia segura, pero la velocidad del juego moderno complica esta labor, y aunque el incidente entre Katia Itzel Gaercía y Nathan Aké no derivó en sanciones, forma parte de las anécdotas del mundial 2026.