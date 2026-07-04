La árbitra mexicana Katia Itzel García destacó durante su participación en el partido Argentina vs Cabo Verde por mantener la calma y no dejarse intimidar por Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste.

Siendo cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde, Katia Itzel García recibió constantes quejas y reclamaciones de Lionel Scaloni, pero hizo respetar su autoridad y no se dejó intimidar.

Katia Itzel García le hizo frente a Scaloni durante partido Argentina vs Cabo Verde

Durante el partido de octavos de final en el que se enfrentaron Argentina y Cabo Verde, Lionel Scaloni salió de su área técnica para reclamar una decisión arbitral y Katia Itzel García se impuso ante el director técnico.

Katia Itzel García estará dentro de las 20 finalistas para el premio a mejor árbitra del mundo (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

El hecho más controversial fue cuando Katia Itzel García se acercó al defensa argentino Nicolás Tagliafico para pedirle que se saliera del campo luego sangrar por una golpe que le provocó sangrado nasal.

La nueva regla de FIFA dictaría que, cuando sucede un golpe como el de Nicolás Tagliafico, el futbolista debe dejar el terreno de juego durante 60 segundos para ser atendido por su personal médico.

Katia Itzel García tomó el brazo de Tagliafico para recordarle la norma y pedirle que abandonara la cancha junto con el cuerpo médico, pero Lionel Scaloni insistió en que saliera y permaneció en el juego con normalidad.

Pese a que la árbitra mexicana no fue respaldada por el central Drew Fischer, las imágenes del encuentro destacaron la serenidad de Katia Itzel García para controlar la situación e intentar hacer cumplir el protocolo.