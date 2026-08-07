Luis Cárdenas anunció su salida de Noticias MVS tras más de una década al aire en el 102.5 FM.
El periodista, quien inició en Grupo MVS en 2010 y se consolidó como titular de la Primera Emisión desde 2016, dio a conocer su salida mediante un mensaje en redes sociales.
Aunque no se han confirmado las causas, versiones apuntan a diferencias con la administración de Grupo MVS Comunicaciones o a bajos niveles de audiencia y patrocinio.
Luis Cárdenas sorprende al anunciar su salida de Noticias MVS
Después de más de una década al aire, el ciclo de Luis Cárdenas en Noticias MVS concluyó.
Luego de especulaciones, el periodista informó su salida a través de su cuenta oficial en X con un mensaje a su audiencia:
“Mañana será mi último programa en MVS Noticias. Durante 16 años, con total libertad, esta casa me permitió aprender, crecer, hacer amigos y vivir momentos que marcaron mi historia.
Nata, de corazón, gracias por dejarme acompañarte durante un ratito de tu vida cada mañana".Luis Cárdenas
La trayectoria de Luis Cárdenas inició en Grupo MVS en agosto 2010.
A lo largo de su carrera en la compañía periodística, pasó de colaborador a ser una de las voces principales de la barra informativa del medio de comunicación.
En enero de 2011 inició formalmente como titular de la Segunda Emisión de Noticias MVS, y para 2016 pasó a ser titular de la Primera Emisión que se transmite de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana.
Por lo que su renuncia ha generado sorpresa entre quienes seguían la Primera Emisión de MVS Radio en el 102.5 FM.
¿Por qué renunció Luis Cárdenas a Noticias MVS? Esto se sabe
Hasta el momento, se desconocen las causas detrás de la salida de Luis Cárdenas de Noticias MVS.
Una versión apunta a que el periodista presuntamente habría tenido diferencias con Alejandro Vargas, presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS, lo que habría motivado su renuncia.
Otros reportes indican que los bajos ratings y falta de patrocinadores fueron los factores para la salida de Luis Cárdenas.