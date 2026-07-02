Katia Itzel García será cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026, partido que se jugará el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

La noticia fue confirmada por la FIFA en redes, al anunciar las designaciones arbitrales para el partido de dieciseisavos de final que jugará la Selección Argentina.

Revelan que Katia Itzel García será cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026

Katia Itzel García sigue haciendo historia en el Mundial 2026 al ser elegida como cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde.

Con ello, la silbante mexicana enlista cuatro participaciones como cuarta árbitra dentro del Mundial 2026, ya que anteriormente estuvo en los partidos de fases de grupos:

Países Bajos vs Japón

Inglaterra vs Croacia

Estados Unidos vs Australia

Katia Itzel García en el Mundial 2026 (Juan MABROMATA / AFP / AFP)

Además de su destacada aparición como árbitra central en el Países Bajos vs Túnez, que la convirtió en la primera mujer mexicana en silbar un juego en un Mundial varonil.

Durante el Argentina vs Cabo Verde, Katia Itzel será la encargada de asistir al árbitro centran en diversas tareas administrativas.

Por ejemplo, controlará los cambios de jugadores, supervisará el tiempo añadido y cuidará que las bancas de los equipos se mantengan en orden.

Katia Itzel García será cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026 (@FIFAcom / X)

Sandra Ramírez acompañará a Katia Itzel García en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026

Además de Katia Itzel García, el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026 contará con la mexicana Sandra Ramírez Alemán como árbitra asistente de reserva.

Sandra Ramírez ha estado en los mismos partidos que Katia Itzel García desempeñando un rol de asistente.

Forjando su propia historia dentro del Mundial 2026 como árbitra y poniendo en alto el nombre de México en el torneo de la FIFA.