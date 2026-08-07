En el año 2025, Claudia Sheinbaum tuvo un gesto con el exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, que está volviendo a llamar la atención en redes.

Durante una visita que realizó en el municipio de Ometepec, Guerrero, la presidenta de la República rechazó recibir un regalo que le mandó el exgobernador.

El incidente vuelve a llamar la atención en redes sociales luego de que Ángel Aguirre fue detenido debido a su presunta implicación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Claudia Sheinbaum y Ángel Aguirre Rivero (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Claudia Sheinbaum rechazó un regalo que Ángel Aguirre le mandó en el 2025

El 23 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el municipio de Ometepec, Guerrero, para instalar el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo junto a la gobernadora Evelyn Salgado.

Al llegar a la demarcación, la mandataria fue abordada por decenas de simpatizantes que le expresaron su apoyo y le pidieron fotografías, así como por una mujer que llevaba consigo un regalo.

Al acercarse a Claudia Sheinbaum, la mujer le explicó que el presente había sido enviado por el exgobernador del estado, Ángel Aguirre, tras lo cual la presidenta declinó aceptarlo.

—Un detallito del licenciado Ángel Aguirre. —Uy no, mi amor, gracias. —¿No? ¿No lo acepta? —No, dígale que no recibo regalos de ellos. Diálogo de Claudia Sheinbaum en Ometepec, Guerrero

El gesto de Claudia Sheinbaum con Ángel Aguirre en el que advirtió que no está dispuesta a recibir regalos del exmandatario, quedó captado en un video que vuelve a vitalizarse en redes sociales.

Ángel Aguirre fue detenido por caso Ayotzinapa

El jueves 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador Ángel Aguirre durante un operativo táctico ejecutado en Tepotzotlán, Estado de México.

El exgobernador de Guerrero fue aprehendido debido a que fue imputado formalmente por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las investigaciones señalan que Ángel Aguirre habría ordenado ocultar los videos que fueron grabados el 26 de septiembre de 2014 por las cámaras del Palacio de Justicia del municipio de Iguala.

Luego de que la orden judicial fue cumplimentada por agentes federales, el exmandatario fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez para que continúe su proceso.