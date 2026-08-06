Andrés Manuel López Beltrán respondió a las acusaciones de actos anticipados de campaña con un video en el que defendió sus visitas casa por casa en Tabasco.

“Aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tiene otro objetivo más que informar a la ciudadanía” Andrés Manuel López Beltrán

El militante de Morena aseguró que estas actividades no tienen fines electorales, sino que buscan informar directamente a la ciudadanía mediante el periódico Regeneración.

En ese sentido, López Beltrán criticó a la oposición por no realizar este tipo de recorridos y acusó a los medios tradicionales de difundir “mentiras”.

Además, reiteró que encontrarse con la gente debería ser una práctica política común.

Andrés Manuel López Beltrán defiende visitas casa por casa; niega actos anticipados de campaña

Al destacar el cargo que ejerció como consejero nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán negó que las visitas casa por casa que está realizando actualmente, tengan algún interés o fin electoral.

Lo anterior debido a que el aspirante a la candidatura a diputación federal en Tabasco, ha sido señalado por incurrir en posibles actos anticipados de campaña con los recorridos que lleva a cabo.

En ese sentido, defendió las actividades que efectúa al señalar que contrario a los señalamientos de la oposición, las visitas casa por casa solo tienen el fin de llevar información a la ciudadanía.

“Si los medios tradiciones de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera” Andrés Manuel López Beltrán

En especial porque resaltó que los medios tradicionales solo difunden “mentiras” y su labor como militante Morena es llevar información “verdadera” por medio del periódico “Regeneración”.

Asimismo, dijo que las visitas casa por casa para encontrarse con la ciudadanía, no pueden ser catalogadas como actos anticipados de campaña, sino como actividad necesaria en la práctica política.

López Beltrán respondió con críticas a la oposición

Al responder a las acusaciones por presuntos actos anticipados de campaña por las visitas casa por casa que está realizando, Andrés Manuel López Beltrán aprovechó para criticar a la oposición.

En su mensaje, el aspirante a competir en las elecciones 2027 advirtió que los señalamientos en su contra son debido a que los políticos están acostumbrados a visitar a la ciudadanía solo en busca de votos.

“Visitar las casa, visitar la ciudadanía, no debe ser tomado como acto anticipado de campaña, debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad, no lo hacen por que no están acostumbrados a dar la cara la gente” Andrés Manuel López Beltrán

Por ello, consideró que se encuentran en una etapa de “divorcio con el pueblo”, ante el que incluso los llamó “a hacer el mismo ejercicio” de visitas para que puedan aprender algo.

Finalmente, resaltó que los recorridos tendrían que ser una práctica común, pero no se acostumbra a efectuaros porque los políticos “no están acostumbrados a dar la cara la gente”.