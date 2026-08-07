Tigres vs Minnesota cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 19 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Tigres vs Minnesota
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Tigres vs Minnesota.
Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El partido Tigres vs Minnesota podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Tigres vs Minnesota
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Tigres y Minnesota a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
Tigres llega a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 tras ganar en penales 6-5 a Real Salt Lake.
Minnesota, por su parte, perdió 2-1 ante FC Juárez, por lo que buscará conseguir los tres puntos en su siguiente encuentro.