Tigres vs Minnesota cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 19 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Tigres vs Minnesota

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Tigres vs Minnesota.

Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido Tigres vs Minnesota podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Tigres vs Minnesota

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Tigres y Minnesota a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Tigres llega a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 tras ganar en penales 6-5 a Real Salt Lake.

Minnesota, por su parte, perdió 2-1 ante FC Juárez, por lo que buscará conseguir los tres puntos en su siguiente encuentro.