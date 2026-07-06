Los rumores sobre una posible salida de Gianni Infantino de la FIFA cobran fuerza luego de que surgieran acusaciones por un presunto favoritismo hacia Estados Unidos durante el Mundial 2026.

La polémica se intensificó después de que la FIFA revocara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, una decisión que ha provocado críticas de distintas federaciones nacionales y medios especializados.

De acuerdo con el diario deportivo Mundo Deportivo, varias federaciones, entre ellas la alemana, han expresado su inconformidad con la gestión de Gianni Infantino.

Asimismo, el medio señala que también existiría descontento entre algunos integrantes del organismo rector del futbol mundial.

La controversia aumentó tras versiones que aseguran que Gianni Infantino habría recibido una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intervenir en la sanción impuesta a Folarin Balogun, expulsado durante el partido frente a Bosnia. Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas por la FIFA.

Además, los señalamientos apuntan a que la revocación de la tarjeta roja se sustentó en una norma que, según los críticos, habría sido aplicada de manera excepcional, favoreciendo a la selección de Estados Unidos, mientras que otros futbolistas sí cumplieron sanciones similares.

Gianni Infantino podría enfrentar una demanda por presunto favoritismo

Las críticas contra Gianni Infantino continúan escalando y, de acuerdo con versiones difundidas por medios deportivos, el presidente de la FIFA incluso podría enfrentar acciones legales por el presunto trato preferencial hacia Estados Unidos.

Las acusaciones sostienen que los cambios en la interpretación del reglamento beneficiaron directamente a Folarin Balogun, lo que ha alimentado las sospechas de un posible favoritismo hacia la selección anfitriona.

Por su parte, representantes de la Federación Alemana han solicitado que Gianni Infantino aclare públicamente si existió o no una comunicación con Donald Trump relacionada con la decisión de retirar la tarjeta roja al atacante estadounidense.

Federación de Bélgica impugnará la decisión de la FIFA

La Federación de Bélgica, próxima rival de Estados Unidos en el Mundial este 6 de julio de 2026, anunció que impugnará la decisión de la FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que hasta el momento no ha recibido “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto”.

Por ello, indicó que “en estas circunstancias, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”.

La postura de la Federación de Bélgica se suma a las críticas de otros organismos futbolísticos, incrementando la presión sobre Gianni Infantino y la FIFA en medio de la controversia por el supuesto favoritismo hacia Estados Unidos.