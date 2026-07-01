Estados Unidos busca trascender en su Mundial 2026, y liderado por Christian Pulisic enfrenta en dieciseisavos de final a Bosnia este miércoles 1 de julio, con el objetivo de volver a superar un partido a eliminación directa.

Estados Unidos llega a esta ronda de eliminación directa como favorito para avanzar sobre Bosnia, aunque apenas ha ganado una vez en eliminatorias directas del Mundial.

Estados Unidos no sabe ganar partidos de eliminación directa

Aunque Estados Unidos llegó a las semifinales en el torneo inaugural de 1930, su única victoria en una ronda de eliminación directa fue en 2002, cuando venció 2-0 a México.

En los otros ocho torneos desde que Estados Unidos regresó a la Copa del Mundo en 1990, Estados Unidos perdió su primer partido de eliminación directa cuatro veces, no sobrevivió la fase de grupos en tres y no se clasificó en 2018.

Christian Pulisic se muestra tranquilo previo al partido ante Bosnia

Christian Pulisic, capitán de Estados Unidos, afirmó que está sano y listo para ser titular ante Bosnia en e Mundial 2026.

Pulisic se perdió un partido por una lesión en la pantorrilla y jugó el último duelo como suplente en el segundo tiempo en el Mundial 2026.

“Solo quieres alargarlo lo más que puedas, porque algunos de los mejores recuerdos que tengo en mi vida fueron en la última Copa del Mundo en Catar” Christian Pulisic, jugador Estados Unidos

Estados Unidos ha sufrido contra los europeos

Estados Unidos perdió su partido de eliminación directa en el Mundial de Catar 2022 ante Países Bajos 3-1.

Eso ocurrió después de una derrota 2-1 ante Bélgica en 2014 y forma parte de una larga racha de malos resultados frente a equipos europeos.

Estados Unidos apenas suma una victoria en 21 partidos contra selecciones europeas en los mundiales desde 1990.

La única victoria fue en el debut contra Portugal en 2002. Desde entonces, los estadounidenses no han ganado en sus últimos 13 partidos contra equipos europeos.