La selección de Bélgica, líder del Grupo G, se enfrenta este miércoles 1 de julio a Senegal en el Estadio Lumen Field, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, los belgas parten como favoritos con un pronóstico de victoria 1-0, mientras que Senegal, liderado por Sadio Mané, llega como tercer lugar tras una fase complicada.

El encuentro será transmitido por ViX a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Bélgica vs Senegal: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Bélgica 1-0 Senegal es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Bélgica 1-0 Senegal.

Bélgica vs Senegal: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Bélgica vs Senegal, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Bélgica

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate y Maxim De Cuyper
  • Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans y Kevin De Bruyne
  • Delanteros: Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku

Senegal

  • Portero: Édouard Mendy
  • Defensas: Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y Ismail Jakobs
  • Mediocampistas: Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye y Pape Matar Sarr
  • Delanteros: Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané
De Bruyne vs Taremi: el duelo entre Bélgica e Irán que puede definir el Grupo G.
Bélgica vs Senegal: Pronóstico y posibles alineaciones de los dieciseisavos del Mundial 2026. (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Bélgica vs Senegal: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Bélgica vs Senegal se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.

  • Partido: Bélgica vs Senegal
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Lumen Field
  • Transmisión: ViX