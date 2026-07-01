La selección de Bélgica, líder del Grupo G, se enfrenta este miércoles 1 de julio a Senegal en el Estadio Lumen Field, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, los belgas parten como favoritos con un pronóstico de victoria 1-0, mientras que Senegal, liderado por Sadio Mané, llega como tercer lugar tras una fase complicada.
El encuentro será transmitido por ViX a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
Bélgica vs Senegal: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Bélgica 1-0 Senegal es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Bélgica 1-0 Senegal.
Bélgica vs Senegal: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Bélgica vs Senegal, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Bélgica
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate y Maxim De Cuyper
- Mediocampistas: Amadou Onana, Youri Tielemans y Kevin De Bruyne
- Delanteros: Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku
Senegal
- Portero: Édouard Mendy
- Defensas: Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y Ismail Jakobs
- Mediocampistas: Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye y Pape Matar Sarr
- Delanteros: Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané
Bélgica vs Senegal: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Bélgica vs Senegal se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.
- Partido: Bélgica vs Senegal
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Lumen Field
- Transmisión: ViX