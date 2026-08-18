La Secretaría de las Mujeres condena la violencia digital tras las expresiones denigrantes y discriminatorias contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil en podcast.

Afirmaron que las declaraciones hechas por Santiago Domínguez en un podcast son violencia de género que no debe normalizarse en ningún espacio de comunicación.

Por lo que se solidarizan con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil, así como la directora deportiva Mafer Pons, quien también externó su rechazo tras partido con el América Femenil.

Secretaría de las Mujeres condena violencia y discriminación contra Cruz Azul Femenil

La Secretaría de las Mujeres condenó las expresiones discriminatorias, de desvalorización y sexualización que hizo el creador de contenido en contra de Cruz Azul Femenil.

Secretaría de las Mujeres condena violencia digital contra jugadoras de Cruz Azul Femenil (Secretaría de las Mujeres)

Aseveró que la libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que expresiones de dicha índole no deben ser normalizadas.

La dependencia agregó que el ejercicio del deporte ha sido un espacio conquistado por las mujeres con esfuerzo, por lo que debe desarrollarse en pleno respeto a sus derechos.

Por lo que las expresiones de los creadores de contenido del podcast, que encabezó Santiago Domínguez, secundadas por Miguel Bedean y Criss Ángel “Babuino” son inadmisibles y reprobables.

Ya que perpetúan la discriminación en contra de la mujer o mujeres, ya que se refirieron a Cruz Azul Femenil, así como su dignidad y un espacio digital libre de violencia.

Liga BBVA también condena violencia digital en contra de Cruz Azul Femenil

A este pronunciamiento se suma la Liga MX Femenil, quien mediante otro comunicado reprobó las expresiones contra Cruz Azul Femenil y cualquiera de sus jugadoras.

La Liga Femenil aseguró que las expresiones difundidas atentaron contra la dignidad de sus jugadoras, ya que si bien la crítica deportiva tiene lugar en el futbol, la denigración no.

Por lo mismo, todos los integrantes de la Liga rechazaron las declaraciones y exhortaron a las autoridades correspondientes a prevenir y combatir este tipo de declaraciones discriminatorias.