La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Laura Itzel Castillo el martes 8 de septiembre, para revisar los retos prioritarios de la Secretaría de las Mujeres.

En redes sociales, Laura Itzel Castillo informó que el encuentro le permitió reiterar su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por la confianza depositada en su labor a favor de las mujeres del país.

“Conversamos sobre los temas prioritarios de la agenda de las mujeres y tuve la oportunidad de reiterarle mi agradecimiento por la confianza para servir a México”. Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de Mujeres

La titular de la Secretaría de Mujeres destacó que, desde la dependencia federal, se mantiene una agenda enfocada en fortalecer políticas públicas para el bienestar, los derechos y la autonomía de las mujeres.

Sheinbaum se reúne con Laura Itzel Castillo (redes sociales)

Laura Itzel Castillo prometió continuidad al proyecto de Citlalli Hernández

Desde el 3 de septiembre, Laura Itzel Castillo asumió la Secretaría de las Mujeres luego de concluir su periodo como presidenta de la mesa directiva en el Senado.

En ese momento, la recién nombrada agradeció la confianza y señaló que trabajaría para dar continuidad al proyecto iniciado por su anterior titular, Citlalli Hernández.

La Secretaría de las Mujeres reiteró que la llegada de Laura Itzel Castillo buscará asegurar la continuidad de los programas y políticas públicas a favor de los derechos y el bienestar de las mujeres.

“Su llegada dará continuidad y fortalecerá los programas y políticas públicas que se han cimentado para avanzar en la garantía de los derechos y del bienestar de las mujeres de México”. Secretaría de las Mujeres

En este nuevo encargo, Laura Itzel Castillo deberá enfocarse en fortalecer las políticas de igualdad sustantiva e impulsar acciones para prevenir y atender las diversas formas de violencia contra las mujeres.

Laura Itzel Castillo asume como titular de la Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx)

Claudia Sheinbaum destacó la lucha de Laura Itzel Castillo a favor de las mujeres

Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria política y profesional de Laura Itzel Castillo Juárez, luego de anunciar su nombramiento como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Con cuatro décadas de servicio, algunas de sus acciones más relevantes a favor de las mujeres fueron: