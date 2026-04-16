El nombre de Ingrid Gómez Saracibar se viralizó en redes sociales tras perfilarse como posible sucesora de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres.

Administradora pública, psicóloga y educadora popular, actualmente se desempeña como subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia.

Con más de 15 años de experiencia en la administración pública, su trayectoria destaca por la prevención de la violencia de género y políticas con perspectiva de igualdad.

Entre 2019 y 2024 fue titular de la Secretaría de las Mujeres en la CDMX.

¿Quién es Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

Ingrid Gómez Saracíbar se desarrolla como subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres.

Es administradora pública, psicóloga y educadora popular.

De acuerdo con su perfil, se encuentra comprometida con el derecho de las niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre de violencias.

Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres (@ingrid_gomezsaracibar / Instagram )

¿Cuántos años tiene Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

No hay información pública que especifique la edad de Ingrid Gómez.

¿Quién es el esposo de Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

No hay información pública sobre el esposo de Ingrid Gómez.

¿Cuántos hijos tiene Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

No se tiene información sobre los hijos de Ingrid Gómez, aunque en su perfil se destaca como madre.

Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres (@ingrid_gomezsaracibar / Instagram )

¿Qué estudió Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

Es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres?

La trayectoria de Ingrid Gómez está dedicada a la participación ciudadana y el fortalecimiento de los derechos femeninos.

A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos gubernamentales enfocados en el desarrollo comunitario y la creación de políticas públicas con perspectiva de género.

Su experiencia destaca principalmente en la prevención de la violencia contra niñas y mujeres mediante estrategias de evaluación e implementación institucional.

Entre sus logros más notables figura su gestión como Secretaria de las Mujeres en la Ciudad de México durante el periodo 2019-2024.

Durante su gestión, Ingrid Gómez centró sus esfuerzos en alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar las agresiones por motivos de género.

Su perfil refleja un compromiso constante con la protección y el progreso social de las mujeres en diversos niveles de gobierno.

Registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como Agente Capacitador, certificada por la Dirección de Educación de la Delegación Tlalpan como Figura Docente.

Además, es asesora de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

Ha ocupado cargos como subsecretaria y directora general para una Vida Libre de Violencia en la Secretaría de las Mujeres (Semjueres), liderando programas de apoyo a mujeres.

Experiencia de más de 15 años en la Administración Pública en los tres niveles de gobierno en el Sector Social y de Desarrollo.

Actualmente, Ingrid Gómez se desempeña como Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres.

Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres (@ingrid_gomezsaracibar / Instagram )

Ingrid Gómez, subsecretaria de Secretaría de la Mujeres, se perfila para sustituir a Citlalli Hernández

Tras la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres para integrarse a labores estratégicas en el partido Morena, ha surgido una figura clave para ocupar su lugar.

Se trata de la actual subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar, quien se perfila como la candidata más fuerte para liderar la institución debido a su extensa trayectoria previa en este mismo cargo.

Los reportes indican que su nombramiento facilitaría una transición eficiente gracias a su experiencia directa en políticas de género y combate a la violencia.

Aunque el relevo no se ha formalizado, se espera que el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncie su decisión definitiva en los próximos días.