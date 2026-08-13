El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió a los 33 años, confirmó este jueves 13 de agosto su padre y exentrenador, Richard Colón.

El exboxeador pasó más de una década con graves secuelas neurológicas después de la pelea que cambió su vida en 2015 contra Terrel Williams.

Prichard Colón, el exboxeador puertorriqueño, murió a los 33 años de edad (Richard Colon / Facebook)

¿De qué murió Prichard Colón? El exboxeador falleció a los 33 años tras sufrir una grave lesión cerebral

Aunque su familia no dio a conocer una causa médica específica de su fallecimiento, Prichard Colón vivía con las consecuencias de una grave lesión cerebral sufrida durante su combate contra Terrel Williams.

En aquella pelea recibió múltiples golpes ilegales en la nuca, conocidos como “golpes de conejo”; tras el combate, Prichard Colón fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se le diagnosticó un hematoma subdural y una hemorragia cerebral.

Prichard (Tomada de Video)

Estas heridas le provocaron daños neurológicos permanentes, e hizo que el exboxeador puertorriqueño permaneciera 221 días en coma y que, posteriormente necesitara de asistencia constante y silla de ruedas.

Antes de aquella tragedia, Prichard Colón era considerado una de las grandes promesas del boxeo, llegó al enfrentamiento de 2015 con récord invicto de 16 victorias, 13 por nocaut, a los 23 años. La pelea ante Williams terminó siendo la única derrota de su carrera y puso fin a su trayectoria profesional.

Durante los siguientes años, su familia documentó sus terapias y avances; en 2021, el Consejo Mundial de Boxeo le otorgó el reconocimiento de campeón mundial honorario, en homenaje a su lucha y perseverancia.

La muerte de Prichard Colón vuelve a poner bajo los reflectores la historia de uno de los casos más trágicos del boxeo moderno.