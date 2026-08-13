Panam y Bachoco sorprendieron al mercado mexicano con el lanzamiento de los tenis PANAM Meztli Bachoco Unisex, una colaboración que une diseño, historia y sustentabilidad.

El proyecto, que tomó casi dos años de planeación, destaca por sus suelas fabricadas con materiales reciclados de espectaculares publicitarios de Bachoco, convirtiendo cada par en una pieza única.

Además, los tenis rinden homenaje a los icónicos personajes de Bachoco y se presenta en una caja coleccionable, reforzando el orgullo por la creatividad nacional.

Panam x Bachoco: así son los tenis hechos en México (Elizabeth Flores)

Panam y Bachoco, dos de las marcas más queridas en México, lanzan tenis

Dos de las marcas más tradicionales y queridas de México se han unido para lanzar un producto que promete convertirse en una pieza de colección para los amantes del diseño nacional.

Panam, la icónica firma de calzado fundada en 1962, y Grupo Bachoco, empresa líder con más de 70 años en el mercado de proteínas, acaban de presentar oficialmente su colaboración: los tenis PANAM Meztli Bachoco Unisex.

Este inesperado lanzamiento no ocurrió de la noche a la mañana. De acuerdo con Paola Reglín y Luis Enrique Barraza, el proyecto requirió casi dos años de planeación, diseño y selección de materiales para lograr un par de tenis espectacular que celebra la cultura mexicana.

Panam x Bachoco: Voceros con las famosas proteínas (Elizabeth Flores)

Tenis Panam x Bachoco: Un diseño con historia y materiales reciclados

El gran atractivo de los Tenis Panam x Bachoco -casuales tipo choclo-, no es solo su llamativa estética, sino su compromiso con la sustentabilidad y el reciclaje.

El detalle más innovador se encuentra en las suelas sintéticas. Estas fueron fabricadas mezclando materiales reciclados de espectaculares publicitarios desechados de Bachoco, dándoles una segunda vida.

Las lonas publicitarias se desmontan, se cortan y se muelen en la fábrica para fusionarse con los componentes de la suela, por lo que literalmente caminas sobre un pedacito de la historia de Bachoco.

Panam x Bachoco: Así es la suela hecha con lonas publicitarias recicladas (Elizabeth Flores)

El diseño del calzado rinde homenaje a los emblemáticos personajes que aparecen en la publicidad de Bachoco (las proteínas), plasmando sus distintas personalidades y versatilidad.

Panam x Bachoco: así son los tenis hechos en México (Elizabeth Flores)

El calzado cuenta con corte sintético, forro textil y suela sintética de fabricación 100% mexicana. Además, como un diferenciador clásico de Panam, cada par incluye dos juegos de agujetas para que puedas combinarlos y personalizar tu outfit.

Finalmente, el empaque ha sido diseñado de forma especial por la agencia Terán junto a Panam para convertirlo en un objeto de colección.

Tenis Panam x Bachoco: La caja es de colección (Elizabeth Flores)

Tenis Panam x Bachoco: La caja es de colección (Elizabeth Flores)

Precio y dónde comprar los Tenis Panam x Bachoco

Si quieres conseguir tus tenis Panam x Bachoco, te compartimos los detalles de precio, tallas y puntos de venta:

Precio oficial: Los tenis tienen un costo de $1,379.00 pesos mexicanos.

Tallas disponibles: El calzado se vende en tallas de la 23 a la 29.

Garantía: Cuentan con una garantía de 60 días.

Al tratarse de una edición limitada, el par de tenis Panam x Bachoco está disponible a nivel nacional en tiendas físicas Panam y a través de su tienda oficial en línea (panam.com.mx), con distribución que también alcanza a Estados Unidos vía e-commerce.