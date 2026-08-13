La música regional mexicana está de luto, pues Alberto “El Betón” Lizárraga, exintegrante de Banda El Recodo e hijo de Don Cruz Lizárraga, fundador de la agrupación sinaloense, murió el miércoles 12 de agosto de 2026 a los 75 años. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes compartieron mensajes para despedir al músico.

“Hoy nos toca despedir a mi hermano Alberto.Alberto fue parte también, durante un tiempo, de Banda El Recodo, llevando consigo el legado y el amor por la música que heredamos de nuestro Padre, Don Cruz Lizárraga.” Poncho Lizárraga

Alberto Lizárraga perteneció a una de las familias más importantes de la música sinaloense, durante una etapa de su trayectoria formó parte de Banda El Recodo y posteriormente continuó su carrera con proyectos propios, entre ellos Banda Mr. Lobo.

Muere Alberto Lizárraga; sus hermanos lo despiden en redes (@poncholizarraga / Instagram)

Familia de Alberto “El Betón” Lizárraga lo despide con amor

Sus hermanos, Germán, José Ángel y Poncho Lizárraga lamentaron públicamente la muerte de Alberto; por su parte, Poncho recordó que su hermano “El Betón” llevó durante un tiempo el legado musical de su padre, mientras que José Ángel lo describió como su hermano, compañero, apoyo y amigo.

El hijo de Alberto, José Cruz Lizárraga, también compartió un emotivo mensaje para despedir a su padre, el músico aseguró sentirse orgulloso de su legado y agradeció que “El Betón” le heredara el amor por la música. Como homenaje, José Cruz compuso la canción “El Lizárraga”.

(@poncholizarraga / Instagram)

Hasta el momento, la familia no ha informado públicamente la causa exacta de muerte de Alberto Lizárraga, aunque cabe recordar que el músico tenía problemas de salud derivados de la edad, incluso usaba una silla de ruedas.

Por lo mismo, “El Betón” se había mantenido alejado de los escenarios durante sus últimos años y una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en agosto de 2025, cuando recibió un homenaje en Mazatlán, Sinaloa.

La muerte de “El Betón” representa una nueva pérdida para la dinastía Lizárraga, apenas semanas después del fallecimiento de Yolanda Lizárraga, hija de Germán Lizárraga.