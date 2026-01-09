A un día del inicio del Clausura 2026 se reveló que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no le seguirá rentando el Estadio Olímpico Universitario a Cruz Azul, por lo que el equipo se vio en la necesidad de buscar un nuevo inmueble para jugar como local.

Aunque en un principio trascendió que Cruz Azul regresaría al Estadio Ciudad de los Deportes para el primer semestre del año, finalmente esas negociaciones se habrían complicado y jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El problema de la Máquina con su estadio como local es un problema que ha causado dolores de cabeza tanto a la directiva como a la afición desde hace tiempo, pero ya se sabe porque no han podido hacerse de un inmueble propio.

Dan a conocer el motivo por el que Cruz Azul sigue sin estadio propio

Desde que Víctor Velázquez se convirtió en presidente de Cruz Azul, dejó claro que uno de sus objetivos era comenzar con la construcción de un nuevo estadio para el equipo para dejar de una vez por todas estar cambiando constantemente de inmueble.

Sin embargo, de acuerdo a información compartida por diversas fuentes, uno de los problemas que ha enfrentado la directiva de Cruz Azul para comenzar con la construcción del estadio es encontrar un terreno adecuado.

Por petición tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la Máquina se quedaría en la capital del país y no saldría a otro estado.

Uno de los terrenos que el equipo de la Noria habría sondeado era en el Parque Bicentenario, pero tras la muerte de los periodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández en el Festival Axe Ceremonia, quedó descartado.

Otro de los lugares que el club contempló para la construcción de su nuevo inmueble estaba ubicado cerca del periférico norte, pero el comunicador Luis Castillo reveló que los dueños de la propiedad habrían aumentado un 35% el costo pactado meses atrás.

Presupuesto aprobado para la construcción del estadio del Cruz Azul

Con base en información compartida por la fuente antes mencionada, la cooperativa de Cruz Azul ya habría aprobado un presupuesto de 5 mil 400 millones de pesos para la construcción de su nuevo estadio.

Sin embargo, Cruz Azul tiene contrato para, después del Mundial 2026, volver al Estadio Azteca hasta el 2031, en lo que se realiza la construcción de su nuevo inmueble. Es decir, volvería a compartir casa con América.