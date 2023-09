A lo largo de la historia de la Selección Mexicana son pocos los futblolistas naturalizados que han portado la camiseta del tricolor, sin embargo ninguno ha podido marcar diferencia.

Comienza un nuevo proceso al interior de la Selección Mexicana, la cual ha dejado la puerta abierta para los naturalizados, siendo éstos muy pocos los que han representado al tricolor a lo largo de su historia.

Julián Quiñones jugará con la Selección Mexicana y se convertirá en el último naturalizado en tener la oportunidad de representar al país.

En ese sentido, la lista de naturalizados que han pasado por el combinado nacional comenzó con el nacido en Perú, Julio Lores, quien portó la camiseta de 1935 a 1938.

Julián Quiñones. (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

Futbolistas naturalizados que vistieron la camiseta de México

Julio Lores fue el primer naturalizado que vio la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana, a partir de ahí unos cuantos futbolistas más se unen a la lista.

Loreno Camarena (España) - 6 partidos José López Herranz (España) - 6 partidos Jorge Romo (Cuba) - 14 partidos Carlos Blanco Castañon (España) - 2 partidos Carlos Lara (Argentina) - 4 partidos Gabriel Caballero (Argentina) - 9 partidos Antonio Naelson Sinha (Brasil) - 61 partidos Guillermo Franco (Argentina) - 27 partidos Matías Vuoso (Argentina) - 4 partidos Leandro Augusto (Brasil) - 6 partidos Lucas Ayala (Argentina) - 1 partido Damián Álvarez (Argentina) - 4 partidos Chaco Giménez (Argentina) - 5 partidos Rogelio Funes Mori (Argentina) - 9 partidos Santiago Giménez (Argentina) - 18 partidos

¿Por qué Santiago Giménez cuenta como naturalizado?

Pese a que toda su vida ha vivido en México, la realidad es que legalmente Santiago Giménez cuenta como naturalizado.

Y es que Santi Giménez nació en Argentina y es hijo de padres argentinos, por lo que no cuenta con la nacionaloidad mexicana por nacimiento.

Sin embargo, fue a la edad de 2 años cuando vino a vivir a México, ya que su padre Christian Giménez arribó al futbol mexicano.

El Chaco Giménez hizo prácticamente toda su carrera en México, por lo que Santiago Giménez puede decirse creció como un mexicano más y finalmente obtuvo la nacionalidad por naturalización.

“Escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi que me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, simplemente me puse en la mente qué me siento, si mexicano o argentino, y ahí decidí que realmente me siento mexicano”, dijo Santiago Giménez en alguna entrevista.

Actualmente, el Chaquito cuenta con tres nacionalidades: argentina de nacimiento, italiana por ascendencia y mexicana por naturalización.

Santiago Giménez (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Jugadores que alzan la mano para jugar con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana comanda por Jaime Lozano no le cierra la puertas a nadie, incluso a los futbolistas que no son mexicanos y que buscan su naturalización.

En ese sentido hay varios jugadores extranjeros que militan en la Liga MX que buscan naturalizarse para representar a la Selección Mexicana y ellos son:

Julián Quiñones - Es un hecho que jugará con México

Matheus Doria - Está en proceso de naturalización

Thiago Volpi - Está en proceso de naturalización

Germán Berterame- Está en proceso de naturalización

Unai Bilbao - Está en proceso de naturalización

Álvaro Fidalgo - Podría empezar proceso de naturalización

