Cruz Azul se queda sin estadio a días de su debut en el Clausura 2026. La Máquina ya no jugará en C.U y te contamos cuál será su cancha.

La UNAM decidió no renovar el contrato de arrendamiento del Estadio Olímpico Universitario con Cruz Azul.

¿Cuál será el estadio de Cruz Azul en el 2026?

De acuerdo al reportero de TUDN, Adrián Esparza, Cruz Azul “tenía un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato”, lo que oblogaría a La Máquina a volver al Ciudad de los Deportes.

Trascendió que Cruz azul solicitó desde el pasado 17 de octubre de 2025 mantenerse un torneo más en Ciudad Universitaria, sin embargo, la UNAM le respondió que no le pueden seguir rentando el estadio.

Cumplir con otros compromisos adquiridos habría sido la razón por la que la UNAM dejará de rentar C.U a Cruz Azul.

Así que Cruz Azul habría decidido volver al Estadio Ciudad de los Deportes en el 2026, aunque las opciones del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y la Corregidora de Querétaro no pueder descartarse.

Cabe recordar que Cruz Azul y América regresarán al Estadio Banorte, después de que se juegue el Mundial 2026, situación que podría facilitar el acuerdo para que La Máquina juegue en el Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul ya no jugará en C.U: ¿Cuál será su Estadio en el 2026? (captura de pantalla)

¿Cómo le fue a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario?

Durante su etapa en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul dejó su huella ganando muchos partidos y siendo campeón.

Cruz Azul rompió un récord al conseguir 26 victorias consecutivas, algo que caló fuerte sobre todo entre los aficionados de los Pumas, equipo que juega en CU, pues dejaron atrás un récord triunfal del equipo felino.

Además, Cruz Azul se coronó en la Concachampions, algo que Pumas no consigue en ningún torneo oficial desde hace 15 años.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Clausura 2026?

Cruz Azul debuta en el Clausura 2026 de la Liga MX el sábado 10 de enero en la cancha de León.

Será el primer partido de La Máquina en la competencia, equipo que jugará como local en la Jornada 2.

¿Cuándo juega su primer partido como local Cruz Azul en el 2026 de Liga MX?

Cruz Azul recibirá al Atlas el martes 13 de enero en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El partido Cruz Azul vs Atlas se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes, un día antes que lo hagan América vs San Luis.