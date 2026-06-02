Los periodistas mexicanos Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados después de dos meses de estar detenidos en Sudáfrica, y volverán este miércoles a México.

A través de sus redes sociales, la cadena Televisa compartió que, este martes 2 de junio, la autoridad judicial en Sudáfrica liberó y devolvió sus pasaportes a los periodistas Julio Ibáñez y Daniel García.

En ese sentido, Televisa agradeció el apoyo recibido, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre el problema que enfrentaron Ibáñez y García.

Ibáñez y García regresan a México este miércoles

La información compartida hace unos días en el sentido de que Julio Ibáñez y Daniel García volverían pronto a México quedó confirmada, pues aterrizarán en el país este miércoles 3 de junio.

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido” Televisa

¿De qué acusaron a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Daniel García habrían utilizado un dron en territorio no permitido de Sudáfrica, por lo que civiles armados entraron a su habitación mientras hacía una transmisión en vivo y posteriormente, fue detenido.

Para su liberación, Julio Ibáñez tuvo que realizar el pago de una fianza considerable para extraerlo a él y a su equipo de producción de la prisión preventiva donde se encontraba en Sudáfrica.

Julio Ibáñez es un periodista deportivo conocido por su cobertura del América, la Liga MX y la Selección Mexicana con Televisa y TUDN.

A lo largo de su trayectoria, Julio Ibáñez se ha desempeñado como reportero de cancha en transmisiones en vivo, además de participar como conductor y analista en distintos programas de la empresa.