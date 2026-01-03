León vs Cruz Azul se miden en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

Partido: León vs Cruz Azul

Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 5 de enero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One y Tubi

El lunes 5 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con tres partidos, y el primero en iniciar será León vs Cruz Azul.

El partido León vs Cruz Azul iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.

¿Cómo les fue a León y Cruz Azul en el anterior torneo de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul logró uno de sus mejores torneos en la Liga MX Femenil, en el Apertura 2025.

Con 28 puntos, Cruz Azul clasificó a la Liguilla del torneo anterior de la Liga MX Femenil, fase en la que fue eliminado por Tigres en las semifinales.

León sumó 27 puntos en el Apertura 2025 y se quedó muy cerca de clasificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis | 11 horas

Pumas vs Querétaro | 12 horas

Necaxa vs Tigres | 16 horas

Rayadas vs Puebla | 18 horas

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | 18 horas

Toluca vs Tijuana | 18 horas

Santos vs América | 20:06

Martes 6 de enero de 2026